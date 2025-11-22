HABER

Bahçelievler’de çanta ve telefon çalan şüpheli yakalandı

Bahçelievler’de çanta ve telefon çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bahçelievler’de çanta ve telefon çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iki farklı kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

1 Kasım’da çanta ve 17 Kasım’da aynı şekilde telefon çalınması olayının şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde, iki olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin D.Ç. (19) olduğu tespit edildi. Saha çalışmalarının ardından şüpheli, 19 Kasım’da adresinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 1 çalıntı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin kapkaç yaptıktan sonra koşarak kaçtığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

