Bahçelievler'de çatışma! Uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açıldı: 1 jandarma yaralı

İstanbul Bahçelievler’de uyuşturucu operasyonu sırasında çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir jandarma yaralandı. İki zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada görev başındaki kamu görevlisine silah çekenlerin adalet önünde hesap vereceğini bildirdi.

İstanbul’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen operasyon sırasında silahlı çatışma çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilerle Bahçelievler'de 27 Şubat'ta temas gerçekleştirildiği belirtildi.

1 JANDARMA YARALI, 2 GÖZALTI VAR

Açıklamada, "Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açılmış, meydana gelen silahlı çatışmada Jandarma Uzman Çavuş B.B. kolundan yaralanmıştır. Şüphelilerden H.K. ve O.I. yakalanmış olup, üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik kolluk çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında "görevli memura mukavemet", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ADALET BAKANI GÜRLEK: "HESAP VERECEKLER"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Bahçelievler'de uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelilerce açılan ateş sonucu 1 jandarmanın yaralanmasına ilişkin, görev başındaki kamu görevlisine silah çekenlerin adalet önünde hesap vereceğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu sırasında jandarmaya ateş açılmasının, devletin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadelesine yöneltilmiş açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır. Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir. Bu vesileyle yaralanan Jandarma Uzman Çavuşumuza acil şifalar diliyor, Jandarmamızı ve JASAT ekiplerimizi cesaretleri ve fedakarlıkları için yürekten tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

