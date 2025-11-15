HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bahçelievler’de motosiklet hırsızlığı kamerada: 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Bahçelievler’de 10 günde 5 farklı motosiklet çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler’de motosiklet hırsızlığı kamerada: 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ve 10 Kasım tarihleri arasında Bahçelievler’de meydana gelen 5 farklı motosiklet hırsızlığı suçu ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

GÖZALTINA ALINDILAR!

Görüntülerde, 2 şüphelinin motosikletleri çaldığı belirlendi. Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen Ş.K. (18) ve P.Y. (20) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 2 hırsızın motosikletleri çaldıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu otelde neler oluyor? Herkes midyeden, tantuniden şüphelenirken iki kişi daha hastanelik olduBu otelde neler oluyor? Herkes midyeden, tantuniden şüphelenirken iki kişi daha hastanelik oldu
Bursa'da kan donduran cinayet! Börek almaya gitti başından vurulduBursa'da kan donduran cinayet! Börek almaya gitti başından vuruldu

Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler motosiklet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.