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Bahçelievler'de TIR'ın üzerindeki kepçe devrildi

Bahçelievler'de seyir halindeki TIR'ın üzerinde bulunan kepçe devrildi. Caddedeki korkuluklarda asılı kalan kepçe vinçle olay yerinden kaldırılırken, yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Bahçelievler'de TIR'ın üzerindeki kepçe devrildi

Kaza, saat 16.30 sıralarında Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Selami Şahin idaresindeki 34 HY 2313 plakalı seyir halindeki TIR'ın üzerindeki kepçe devrildi.

Bahçelievler de TIR ın üzerindeki kepçe devrildi 1

TIR'IN ÜZERİNDEKİ KEPÇE DEVRİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, caddedeki korkuluklarda asılı kalan kepçenin yola düşme riskine karşı caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Kepçe, olay yerine gelen vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Bahçelievler de TIR ın üzerindeki kepçe devrildi 2

'ÇOK ŞÜKÜR YARALANAN OLMADI

Oğuzhan Uluğ, "Yaklaşık 1 saat önce, bir ses duyduk baya da gürültülüydü. Allahtan bir şey olmamış, biz alt taraftan arabalarda geçtiği için korktuk oradan problem var mı diye. Üzerindeki kepçe yan yattığı için diğer tarafa ondan böyle bir olay yaşanmış. Çok şükür yaralanan olmadı, polislerde yolu çift şeritten trafiğe kapattılar" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler Tır kepçe
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