Bahçelievler'de yaralanan bebeği hastaye motosikletli zabıta yetiştirdi

Bahçelievler'de, yere düşerek yaralanan 3 aylık bebeklerini hastaneye götürürken trafikte kalan ailenin yardımına motosikletli zabıta memuru yetişti.

Bahçelievler'de dün 3 aylık bebekleri yere düşen bir aile, hastaneye gitmek için araçlarıyla yola çıktı. Trafik nedeniyle ilerleyemeyen aile, yolda gördükleri Bahçelievler Belediyesine bağlı motosikletli zabıta memurundan yolu açması için yardım istedi. Ailenin yardım talebi üzerine zabıta memuru bir süre yolu açarak ailenin trafikte ilerlemesini sağladı. Trafik nedeniyle aile yolda ilerleyemeyince bu sefer zabıta memuru, çalışma arkadaşının yanında durarak motorunu bırakıp arkasına binmesini istedi. Motorize zabıta ekibi, aileden bebeği alarak hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdi. O anlar, motosikletteki kamera tarafından kaydedildi. (DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler
