Bakan Bayraktar: 17 milyon hane Karadeniz gazını kullanacak

Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e uğurlandı. Burada yapılan törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Sanayi, Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojji Komisyon Başkanı Mustafa Varank, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak, Karabük ve Bartın AK Parti milletvekilleri, TPO çalışanları ve davetliler katıldı.



Törende konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim tesisi olan Osman Gazi’nin geçen yıl 29 Mayıs’ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Dolmabahçe Sarayı’ndan Filyos’a uğurladıklarını hatırlatarak, “Aradan geçen yaklaşık 17 ayda Osman Gazi’yi, burada Filyos’ta deyim yerindeyse adeta devasa bir fabrikaya dönüştürdük. Platformun üzerinde doğal gazı ayrıştıran, işleyen ve güvenli bir şekilde karaya aktarılmasını sağlayan toplam 21 modül tesis ettik. Bu yapının en kritik parçalarından biri olan 2 bin 500 ton ağırlığında ve 44 metre uzunluğundaki MEG modülünü başarıyla entegre ettik. Acil durumlarda açığa çıkan gazın güvenli şekilde tahliyesi ve kontrollü yakılmasını sağlayan 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi de platformun üzerine yerleştirilen son büyük ünitelerden biri oldu. Alev kulesi ile birlikte yaklaşık 125 metre yüksekliğinde olan platformumuz, deniz üzerinde duran adeta 40 katlı bir gökdelen, 3 futbol sahası uzunluğunda bir üretim üssü. Osman Gazi, Karadeniz’de 20 yıl boyunca doğal gaz işleyecek. Şu an bulunduğumuz bu noktadan 170 kilometre açıkta, deniz tabanına zincirlerle sabitlenmiş bir şekilde görev yapacak. Bu proje, büyük bir mühendislik başarısının yanı sıra Türkiye’nin petrol ve gaz aramacılığında denizlerdeki operasyonel kabiliyetimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından da çok önemli. Her bir modülün yerleştirilmesi, sistemlerin birbirine entegre edilmesi ve üretim altyapısının hazırlanması, büyük bir emeğin ve titiz bir çalışmanın sonucudur” diye konuştu.

'YERLİ GAZIMIZI 8 MİLYON HANEYE GİRMİŞ OLACAK'

Bakan Bayraktar, bu yıl bitmeden aralık ayında Osman Gazi’nin alev kulesinde Sakarya gaz sahasının ateşini yakmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu sahadan birinci fazda bugüne kadar 7,23 milyar metreküp doğal gaz ürettik. 12 kuyuda günlük bazda toplam 9,5 milyon metreküpe ulaşarak birinci fazı tamamladık. Osman Gazi, ikinci fazda bu üretimi ilave 10 kuyu ile tam iki katına çıkaracak. 2027 yılı ile birlikte günlük toplam üretim kapasitemiz 20 milyon metreküpe erişecek. Böylece halihazırda 4 milyon evde kullanılan yerli gazımız, iki katına çıkarak 8 milyon hanemize girmiş olacak. Bunun yanı sıra yapımı devam eden yeni platformumuz ile 2028 yılı içerisinde Karadeniz’deki üretimimiz 32 kuyu ile günlük toplam 45 milyon metreküpe çıkacak. 2028 yılında ülkemizde doğal gazı olan evlerin yüzde 75’i yani yaklaşık 17 milyon hane ocağında, mutfağında, banyosunda Karadeniz gazını kullanacak. Her 4 evden 3’ünde kendi gazımız yanacak."



'BUGÜN 81 İLİMİZDE DOĞAL GAZ VAR'

2002 yılında Türkiye'de sadece 5 ilde doğal gaz olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2002 yılında ortaya koyduğu en önemli hedeflerden biri. O dönem sadece 5 ilde bulunan doğal gazı, 81 ile yayma ve tüm vatandaşlarımızın kullanımına sunmaktı. Bugün hamdolsun, Türkiye’de 81 ilde ve 995 yerleşim yerinde doğal gaz var. Bu sayede doğal gaz sunulan tüm vatandaşlarımız, yaşam konforunu artıran, hayatımızı kolaylaştıran ve şehirlerimizin hava kalitesini yükselten bu yakıtı kullanıyorlar. İnşallah, bu yıl bitmeden doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayımızı bine çıkartacağız. Dünyanın çevresini 6 buçuk kez dolaşan 257 bin kilometrelik doğal gaz ağımız, 495 milyon metreküplük günlük doğal gaz giriş kapasitemiz, 6,3 milyar metreküp seviyesine çıkan yer altı doğal gaz depolama imkanımız ile doğal gazı ülkemizin her noktasına güvenli ve kesintisiz biçimde götürmeye devam edeceğiz. Dünyada yaşanan gelişmeler, enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın ve kendi kaynaklarını geliştirmenin stratejik önemini her geçen gün daha fazla ortaya koyuyor. Artık her ülke enerjide arz güvenliğini bir milli güvenlik meselesi olarak görüyor. Biz de bu anlayışla hem enerji arzımızı güvence altına almak hem de ekonomimizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sürdürülebilir biçimde karşılamak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan Sakarya Gaz Sahası’nda mevcut rezervlerimizi artırmak ve onları en verimli şekilde değerlendirerek üretimimizi artırıyor, diğer taraftan Karadeniz’in farklı bölgelerinde yeni doğal gaz ve petrol keşifleri yapmak için sondaj faaliyetlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.



TÜRKİYE PETROLLERİ, ÜRETİMİNİ 2 KAT ARTIRARAK YAKLAŞIK 300 BİN VARİLE ÇIKARDI

Bugün Türkiye'nin 6 derin deniz sondaj gemisi, 2 sismik gemisi ve destek gemileriyle dünyanın 4'üncü büyük enerji filosuna sahip olduğunu söyleyerek, "Karadeniz’in derinliklerinde doğal gaz, Gabar’ın karlı zirvelerinde petrol üreten, Mavi Vatan sınırlarını aşarak, Afrika kıyılarında Somali’de petrol arayan bir Türkiye var. Ancak bu noktaya kolay gelmedik. Çok zorlu sınamalardan geçtik. Üstü örtülü veya açık ambargolara her türlü engelleme, karalama ve çifte standartlara rağmen ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ ülküsüne sımsıkı sarıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde gerçekleştirdiği en büyük devrimlerden biri olan özgüven devrimi ile bu engelleri birer birer aştık. Bu sayede milli şirketimiz Türkiye Petrolleri, özellikle son 5 yılda yeni keşiflerle üretimini 2 kat artırarak yaklaşık 300 bin varile çıkardı. Bu rakamı 2028 yılında 550 bin varile ama inşallah günlük bir milyon varile çıkaracağız. Onun için, Irak’tayız, Azerbaycan’dayız. Somali, Pakistan, Macaristan, Bulgaristan, Umman ve Libya’dayız. Yoğun bir şekilde aramalara devam ediyor. Kendi gemilerimiz kendi mühendis ve teknisyenlerimiz ve ekipmanlarımızla ülkemizi bu alanda bölgesel bir lider ve küresel bir oyuncu yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır