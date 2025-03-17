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Bakan Bayraktar, Macaristan Büyükelçisi Matis'i kabul etti! "Atılabilecek adımları ele aldık"

17.03.2025 17:07
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ile MVM CEEnergy CEO'su Gábor Orbán ve beraberlerindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Bakan Bayraktar, Macaristan Büyükelçisi Matis'i kabul etti! "Atılabilecek adımları ele aldık"

Bakan Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan Büyükelçisi Matis ile MVM CEEnergy CEO'su Orbán ve beraberlerindeki heyeti bakanlıkta kabul ettiklerini kaydetti.

Bayraktar paylaşımında "Görüşmemizde Macaristan'a halihazırda devam eden doğal gaz ihracatımızı ve ülkelerimiz arasında doğal gaz ticaretini geliştirmek yönünde atılabilecek adımları ele aldık. Ayrıca MVM ile milli şirketlerimizin ortak geliştirebileceği projeleri, MVM'nin Türkiye'nin doğal gaz ve elektrik piyasasına sağlayabileceği katkıları değerlendirdik. Türkiye ve Macaristan arasında devam eden güçlü enerji iş birlikleri, bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alparslan bayraktar
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