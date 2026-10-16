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Bakan Çiftçi 5 ili işaret etti: "Tehlike geçmiş değil"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada 5 il için tehlikenin geçmediğini vurguladı ve turuncu alarm verildiğini belirtti. Yarın için turuncu kodlu uyarı verilen iller ise; Bursa, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya oldu. Bakan Çiftçi, buradaki vatandaşları, mümkün mertebede evlerinden çıkmaması yönünde uyardı.

Bakan Çiftçi 5 ili işaret etti: "Tehlike geçmiş değil"
Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlarla ilgili olarak yeni açıklamada bulundu. 5 il için tehlikenin geçmediğini belirten Bakan Çiftçi, burada yaşayan vatandaşları evlerinden çıkmamaları yönünde uyardı. Çiftçi ayrıca yürütülen çalışmalara yönelik bilgilendirmeler yaptı.

"TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL"

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"5 ilimiz için turuncu kodlu uyarı verildi. Tehlike geçmiş değil. Bugün İstanbul'da 46 bin personelimiz görev yapıyor.

Bakan Çiftçi 5 ili işaret etti: "Tehlike geçmiş değil" 1

"TÜM TÜRKİYE'DE 60 BİN PERSONELİMİZ SAHADA"

Tüm Türkiye'de 60 bin personelimiz sahada. Afeti yönetmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımıza sahada aralıksız devam ediyoruz. Sakarya'da turuncu uyarı yarın da devam ediyor. Vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. Sakarya'da 1621 personel ile krizi yönetmeye çalışıyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZ MÜMKÜN MERTEBE EVLERİNDEN DIŞARI ÇIKMASINLAR"

Turuncu kodlu uyarı verilen illerde vatandaşlarımız mümkün mertebe evlerinden dışarı çıkmasınlar"

Bakan Çiftçi 5 ili işaret etti: "Tehlike geçmiş değil" 2

5 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın için; İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bursa için turuncu kodlu uyarı verildi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller ise şu şekilde: Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozat, Aksaray, Bayburt, Karaman ve Osmaniye.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
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