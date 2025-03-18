Bakan Ersoy'dan 18 Mart paylaşımı: "Galata Kulesi'ni Çanakkale ruhuyla aydınlattık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi kapsamında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Galata Kulesi'ni, Çanakkale ruhuyla aydınlattık! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığımız tarafından hazırlanan özel video, İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Birlik, cesaret ve kararlılığın destanı olan Çanakkale Zaferi, sadece geçmişin değil, bugünün ve yarının da ışığıdır. Mehmetçik’in hatırasını yaşatmak, bu büyük mirası gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Video haritalama tekniğiyle gerçekleştirilen çalışma, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.