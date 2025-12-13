HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Ersoy'dan UNESCO'nun "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" kararına ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Orhun Yazıtları'nın çözüldüğü 15 Aralık'ın UNESCO tarafından "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesini, Türk dünyası için gurur verici bir başarı olarak değerlendirdi.

Bakan Ersoy'dan UNESCO'nun "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" kararına ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, UNESCO'nun bu tarihi kararının, Türk dilinin köklü geçmişinin ve zengin mirasının uluslararası alanda tescil edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Bakan Ersoy, kararın sadece Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için gurur verici bir başarı olduğunu bildirdi.

15 Aralık tarihinin ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Ersoy, "1893 yılında Danimarkalı bilim insanı Vilhelm Thomsen'in Orhun Yazıtları'nı çözerek, Türk dilinin köklü tarihini bilim dünyasına kanıtladığı gün olan 15 Aralık, artık dünya takviminde Türk dili için özel bir yer alacak. Bu, dilimizin bin yıllık yolculuğunun en güzel tescilidir." ifadelerini kullandı.

Kararın, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devletlerinin ortak çalışmasıyla hayata geçtiğini vurgulayan Ersoy, "Bu başarı, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin somut göstergesidir. UNESCO ailesine bu vizyoner kararları için teşekkür ediyor, ortak hazırlık sürecinde emeği geçen tüm Türk devletlerinin temsilcilerini yürekten kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, kararın Türk kültürünün kadim merkezlerinden biri olan Semerkant'ta ilan edilmesinin kültürel kökenlerle kurulan güçlü bağa işaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu karar, Türk dilinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusundaki çabalarımızı küresel ölçekte destekliyor. Dilimiz, kültürümüzün en değerli hazinesidir. Bu tarihi karara vesile olan herkese ve UNESCO'ya şükranlarımı sunuyorum. 15 Aralık artık tüm Türk dünyasının kutlayacağı, dil bilincinin güçleneceği özel bir gün olacak."Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemen'deki ayrılıkçı GGK, çekilme taleplerine rağmen Hadramevt'te kalmaya niyetliYemen'deki ayrılıkçı GGK, çekilme taleplerine rağmen Hadramevt'te kalmaya niyetli
Sudan'da BM kampına düzenlenen saldırıda 6 Bangladeşli barış gücü askeri öldüSudan'da BM kampına düzenlenen saldırıda 6 Bangladeşli barış gücü askeri öldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.