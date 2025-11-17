HABER

Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in evi artık müze!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen, TİKA’nın müzeye dönüştürdüğü Mestanlı’daki tarihî ev, bir dönemin acılarını ve direncini anlatan yeni müzesiyle kapılarını Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla açıyor.

Bir zamanlar halter barının altında dünyayı kaldıran o çocuk, aslında omuzlarında bir halkın onurunu taşımıştı.
Yıllar geçti; şimdi o güç, büyüdüğü evin duvarlarına sinmiş bir hatıra gibi yaşamaya devam ediyor.

Cep Herkülü'nün Mestanlı’daki o mütevazı evi artık sessiz değil…

Bakan Ersoy duyurdu: Naim in evi artık müze! 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun şekilde restore edilen ev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından müzeye dönüştürüldü.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim in evi artık müze! 2

Bir dönemin acılarını, gururunu ve direncini duvarlarında taşıyan Mestanlı’daki evin kapıları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından açılacak.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim in evi artık müze! 3

Bölgenin kültürel dokusunu güçlendirmeye yönelik bu çalışmayla eş zamanlı olarak aynı topraklarda toplumsal hayata katkı sunan bir başka proje daha tamamlandı.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim in evi artık müze! 4

Yapımı yine TİKA tarafından gerçekleştirilen Kırcaali Merkez Camii, bu coğrafyada Türkiye’nin destekleriyle hayata geçirilen önemli bir manevi buluşma noktası oldu.

Hafızayla Mâneviyat Yan Yana

Aynı coğrafyada, Türkiye’nin katkılarıyla yükselen Kırcaali Merkez Camii’nin açılışı ise Cep Herkülü'nün anı evi gibi yine Bakanlar Ersoy ve Bak'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Kırcaali Merkez Camii aynı zamanda Bulgaristan’da külliyesi bulunan tek cami olma özelliği taşıyor.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim in evi artık müze! 5

Efsanenin İzleri Gelecek Kuşaklara Işık Tutacak

Cep Herkülü'nün büyüdüğü ev bir milletin hafızasına yeniden nefes verecek ve o nefes, nesiller boyunca aynı duyguyla hatırlanacak.
Kapısından içeri adım atanlar, yalnızca bir sporcunun değil; bir halkın yeniden doğuş hikayesine tanıklık edecek.
Dünyaya adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun azmi ve vefa dolu hikayesi bu müzede gelecek kuşaklara aktarılacak.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim in evi artık müze! 6

Bir Hafıza Mekânının Doğuşu: Anı Evi Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2021 yılında başlattığı proje ile Cep Herkülü’nün aile fertleri ve yakın çevreyle görüşülerek müze için kullanılabilecek kişisel eşyalar, ödüller, plaketler ve hatıralar titizlikle derlendi.
Taş yapının özgün dokusu 2023 yılında başlayan kapsamlı tadilatla yeniden ortaya çıkarılarak kapı, pencere, döşeme ve tavanlar aslına uygun olarak yenilendi. Türkiye’de hazırlanan teşhir-tanzim unsurlarının montajıyla proje 2024 yılında tamamlandı.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim in evi artık müze! 7

Özgün Haline Kavuşturulan Yapı Anı Evi Oldu

Mestanlı merkezinde toplam 104 metrekare kapalı alana ve 390 metrekare avluya sahip olan iki katlı taş bir yapı özgün haline getirildi ve bir anı evine dönüştürüldü.

Bahçede yıllarca görüntüyü kapatan büyük trafo binası kaldırılarak yapı yeniden görünür hale getirildi.
Dış cephedeki özgün olmayan sıvalar söküldü ve yapının taş dokusu yeniden ortaya çıkarıldı.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim in evi artık müze! 8

Alt Kat: Ailenin İzleri

Müzenin alt katı Naim Süleymanoğlu’nun ailesiyle yaşadığı yılları yansıtan etnografik bir düzenlemeyle hazırlandı.
Bu bölümde; Süleymanoğlu ailesinin orijinal eşyaları, annesi Hatice Hanım ile babası Süleyman Bey ve üç çocuğun silikon heykelleri, dönemsel sedir, kilim, ocak ve mutfak ögeleriyle birlikte ahşap kapı, sandık, sepet ve köy yaşamına dair unsurlar yer aldı.

Üst Kat: Şampiyonun Yolculuğu

Müzenin üst katındaki iki ayrı oda millî sporcumuzun spor hayatını iki dönemde anlatacak.

Bulgaristan adına kazandığı madalya ve belgeler, ilkokul çantası, haltere başladığı yıllara dair materyaller, kendi anlatımıyla hayat hikâyesinin gösterildiği ekran ve minik ziyaretçiler için “Oyuncak Naim” alanı Cep Herkülü’nün Bulgaristan yıllarını yansıtacak.

Türkiye’deki Naim ise silikon heykeli ve iltica sonrası kazandığı madalyalar, antrenmanlarda kullandığı halter, eşofman, tişört ve ayakkabı replika takımı, olimpiyat madalyası replikaları ile Devlet Üstün Hizmet Beratı ve olimpiyat belgeleriyle anlatılacak.

Dünyanın En İyi Sporcusu: Naim Süleymanoğlu

Bulgaristan’ın Kırcaali iline bağlı Mestanlı ilçesinin Ahatlı Köyü’nde 23 Ocak 1967 tarihinde doğan Naim Süleymanoğlu, haltere 1977 yılında başladı.

Henüz 15 yaşındayken dünya gençler şampiyonasında iki altın madalya kazanarak adını duyuran Süleymanoğlu 1984, 1985 ve 1986 yıllarında “Dünyada Yılın Haltercisi” seçildi ve üstün performansı nedeniyle Cep Herkülü lakabıyla anılmaya başlandı.

Türkiye’ye 1986 yılında iltica ederek Türk vatandaşlığına geçen Süleymanoğlu 1992 Barcelona Olimpiyatları’nda “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.

Türkiye ve Bulgaristan adına toplam 9 dünya şampiyonluğu olan ve 6 olimpiyat rekoru kıran millî sporcumuz kariyeri boyunca 46 dünya rekoruna imza attı. Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017’de İstanbul’da vefat etti.

