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Bakan Ersoy paylaştı! Edirne'nin tarihî saat kulesi yeniden ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Edirne Makedonya Eski Saat Kulesi, çevresindeki arkeolojik alanla birlikte yeniden ziyaretçilere kazandırıldı. Roma Dönemi'nden Cumhuriyet'e uzanan kent tarihini anlatan sergi alanları, panoramik seyir terası ile engelli erişimine uygun düzenlemelerin yer aldığı kule, Edirne'nin kültürel mirasını çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturacak önemli bir kültür ve ziyaret noktası olarak hizmet verecek.

Bakan Ersoy paylaştı! Edirne'nin tarihî saat kulesi yeniden ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu önemli mirasın arkeolojik alanıyla birlikte korunarak geleceğe taşındığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Edirne Makedonya Eski Saat Kulesi'ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Ersoy, Roma Dönemi'nden günümüze ulaşan önemli mirasın korunduğunu belirterek, kuleyi çağdaş müzecilik anlayışıyla önemli bir kültür ve ziyaret noktası olarak Edirne'ye kazandırdıklarını ifade etti.

Bakan Ersoy paylaştı! Edirne nin tarihî saat kulesi yeniden ziyarete açıldı 1

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Edirne’nin simge yapılarından Makedonya Eski Saat Kulesi’ni restorasyon, arkeolojik alan düzenlemeleri ve teşhir-tanzim çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırdık. Roma Dönemi’nden bugüne uzanan bu önemli mirası; sur duvarları, şapel kalıntısı, buzhane yapısı ve seramik fırınlarını da kapsayan arkeolojik alanıyla koruyarak geleceğe taşıdık. Ziyaretçi yürüyüş yolları, engelli erişimine yönelik rampa ve asansör sistemleriyle herkes için erişilebilir hale getirdiğimiz kulede, Roma, Doğu Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine uzanan Edirne’nin kent tarihi sergi alanlarında anlatılıyor; teras katında ise şehrimizin eşsiz panoraması ziyaretçilerle buluşuyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimizin çağdaş müzecilik anlayışıyla hayata geçirdiği bu titiz çalışma, Edirne’nin kültürel mirasını daha güçlü biçimde yaşatacak önemli bir kültür ve ziyaret noktası olarak şehrimize değer katacak."

Bakan Ersoy paylaştı! Edirne nin tarihî saat kulesi yeniden ziyarete açıldı 2

ROMA DÖNEMİ’NDEN GÜNÜMÜZE UZANAN TARİHÎ MİRAS

Edirne'nin simge yapılarından biri olan Makedonya Eski Saat Kulesi, Roma Dönemi'nde inşa edildi. Zaman içerisinde çeşitli müdahaleler ve onarımlar gören kule ile birlikte çevresinde sur duvarları, şapel kalıntısı, buzhane yapısı ve seramik fırınlarının yer aldığı önemli bir arkeolojik alan bulunuyor.

Bakan Ersoy paylaştı! Edirne nin tarihî saat kulesi yeniden ziyarete açıldı 3

RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ TAMAMLANDI

"Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi (İkmal İşi)" kapsamında yürütülen çalışmalar, 26 Aralık 2023 tarihinde imzalanan sözleşme doğrultusunda Haziran 2026 itibarıyla tamamlandı.

Bakan Ersoy paylaştı! Edirne nin tarihî saat kulesi yeniden ziyarete açıldı 4

Çalışmalar kapsamında kule yapısının restorasyonu ile arkeolojik alanın kazı, konservasyon ve çevre düzenleme uygulamaları gerçekleştirildi. Ayrıca teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanırken ziyaretçi dolaşımını sağlayan yürüyüş yolları ile engelli erişimine yönelik rampa ve asansör sistemleri de hayata geçirildi.

EDİRNE’NİN KENT TARİHÎ KULEDE ANLATILIYOR

Kule içerisinde oluşturulan sergi alanlarında Edirne'nin Roma, Doğu Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ilişkin kent tarihi anlatılıyor. Teras katında ise ziyaretçilere kentin panoramik görünümü sunuluyor.

Bakan Ersoy paylaştı! Edirne nin tarihî saat kulesi yeniden ziyarete açıldı 5

Kültür ve Turizm Bakanlığınca tamamlanan çalışmalar sonucunda Makedonya Eski Saat Kulesi, Edirne'nin kültürel mirasını çağdaş müzecilik anlayışıyla ziyaretçilere sunan önemli bir kültür ve ziyaret noktası haline getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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