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Bakan Ersoy Sivas heyetini kabul etti! Kültür, gastronomi ve yatırım başlıkları masaya yatırıldı

Sivas'ın turizm hedefleri, Ankara'da gerçekleştirilen üst düzey istişare toplantısında masaya yatırıldı. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve bürokratlardan oluşan Sivas heyetini Bakanlıkta kabul eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehrin turizm vizyonuna ilişkin öncelikli başlıkları değerlendirdi.

Bakan Ersoy Sivas heyetini kabul etti! Kültür, gastronomi ve yatırım başlıkları masaya yatırıldı
Ufuk Dağ

Sivas'ın sahip olduğu kültürel, tarihi ve doğal değerlerin turizme daha güçlü şekilde kazandırılmasına yönelik çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda düzenlenen geniş katılımlı toplantıda masaya yatırıldı.

Bakan Ersoy Sivas heyetini kabul etti! Kültür, gastronomi ve yatırım başlıkları masaya yatırıldı 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sivas’ın turizm potansiyelini daha da ileri taşıyacak yol haritasını, kültür turizmi, gastronomi, sürdürülebilir destinasyon yönetimi ve yatırım başlıklarıyla kapsamlı şekilde değerlendirdik. AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler, Milletvekillerimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız ve il protokolümüzün katılımıyla Bakanlığımızda gerçekleştirdiğimiz istişarelerde Sivas’ın sahip olduğu kültürel mirası turizmde daha güçlü bir değere dönüştürecek adımları ele aldık. Kadim şehrimizin turizmde hak ettiği noktaya ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bakan Ersoy Sivas heyetini kabul etti! Kültür, gastronomi ve yatırım başlıkları masaya yatırıldı 2

GENİŞ KATILIMLI İSTİŞARE TOPLANTISI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekilleri Rukiye Genç Toy ve Hakan Aksu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun katıldı.

Toplantıda ayrıca Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Sivas Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ile ilgili kurum temsilcileri de yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık da toplantıda yer alan isimler oldu.

Bakan Ersoy Sivas heyetini kabul etti! Kültür, gastronomi ve yatırım başlıkları masaya yatırıldı 3

TURİZMDE YENİ DÖNEM BAŞLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

İstişarelerde Sivas'ın kültür turizmi potansiyelinin geliştirilmesi, gastronomi değerlerinin turizmle daha güçlü şekilde buluşturulması, destinasyon yönetimi çalışmaları ve turizm yatırımlarına ilişkin başlıklar ele alındı.

Bakan Ersoy Sivas heyetini kabul etti! Kültür, gastronomi ve yatırım başlıkları masaya yatırıldı 4

Toplantıda ayrıca Sivas'ın turizmde marka değerini artıracak projeler ile şehrin sahip olduğu kültürel mirasın daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Bakanlık ile yerel paydaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Mehmet Nuri Ersoy
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