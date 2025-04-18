HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çok konuşulacak bir İsrail çıkışı geldi. Türk jetleri ile İsrail jetlerinin karşılaşma ihtimali olduğunu söyleyen ve açık açık uyaran Bakan Fidan, "ABD ve Rusya ile yaptığımız gibi karşılıklı çatışmazlık mekanizması kurulmalı” diye konuştu.

Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"
Devrim Karadağ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi’ndeki AK Partili milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezinde bir araya gelerek, milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.

Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen son durumla ilgili sorular üzerine Fidan, Avrupa’nın toplumsal yapısının Türkiye gibi bir ülke ile kaynaşmak istemediğine dikkat çekti.

Fidan “Devletler, partiler Türkiye’nin AB’ye katılımına daha olumlu ancak popülist politikalar nedeniyle, oy kaygısı ile halkın hoşuna gidecek şeyler söyleniyor. Bu yüzden hamaset galip geliyor. ABD’nin NATO’dan çıkması durumunda ilişkilerde yeni bir konjonktür oluşma ihtimali var” dedi.

thumbs_b_c_cdde28f80e130b4e08250fbd309460e6

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı ile İsrail’in uyguladığı soykırımı değerlendiren Fidan “Arap ülkeleri ile görüştük. ABD gibi nükleer güce sahip bir ülkenin İsrail’in arkasında olması en büyük sorun. Bölge ülkeleri ABD’nin İsrail politikasını değiştirmesi için gayret gösterecek. İsrail’in stratejisi bombalama, gıdasız bırakma ve göçe zorlama. Burada ABD’yi ikna etmek gerek” ifadelerini kullandı.

"TÜRK JETLERİ VE İSRAİL JETLERİ HAVADA KARŞILAŞABİLİR"

Suriye’de birtakım operasyonlar yaparken Türk jetleri ile İsrail jetlerinin karşılaşma ihtimalini de ele alan Fidan “Bizim jetlerimiz de İsrail jetleri de oraya gidip geliyor. Karşılıklı çatışmasızlık konusunda geçmişte ABD ve Rusya ile de kurduğumuz mekanizmalar vardı. Bu mekanizmaya İsrail’in de eklenmesi gerekiyor. Bunu temin edici teknik düzeyde temasların olması normal” diye konuştu.

thumbs_b_c_29eeb5e523c10a811ef8a6b20b6ed9b5

"PKK’NIN FESİH ÇAĞRISINA UYMASINI BEKLİYORUZ"

PYD’nin silah bırakıp Suriye ordusuna katılması ve PKK’nın fesih kararı alacak olmasını yakinen takip ettiklerinin altını çizen Fidan “PYD, Suriye ile bir anlaşma yaptı. O anlaşmanın uygulanmasının takipçisiyiz. Hayata geçmesini yakından izleyeceğiz. PKK’nın fesih çağrısına uymasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

FSDGSG

Bakan Fidan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunların çözülmesini ve barış anlaşmasının imzalanmasını beklediklerini, ulaştırma ve ticaret koridorlarının işlemesinin ise tüm süreçlerin sonunda gerçekleşeceğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda, Ukrayna’nın barışa daha yakın olduğunu da sözlerine ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD ordusu yakıt limanını vurdu! Ölü ve yaralı sayısı artıyorABD ordusu yakıt limanını vurdu! Ölü ve yaralı sayısı artıyor
Balkondan tüfekle havaya ateşe açıp, kendini eve kilitlediBalkondan tüfekle havaya ateşe açıp, kendini eve kilitledi

Anahtar Kelimeler:
İsrail Hakan Fidan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı sözler! "İktidara yakın gazeteciler de işin içinde"

Cem Küçük'ten çarpıcı sözler! "İktidara yakın gazeteciler de işin içinde"

Son dakika| ABD, Suriye'den çekiliyor!

Son dakika| ABD, Suriye'den çekiliyor!

Fenerbahçe ve Zenit'ten dev iş birliği!

Fenerbahçe ve Zenit'ten dev iş birliği!

Forması paramparça oldu! İlginç pozisyon...

Forması paramparça oldu! İlginç pozisyon...

ABD ordusu yakıt limanını vurdu! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

ABD ordusu yakıt limanını vurdu! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.