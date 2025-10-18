Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ülke TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Mısır'daki Gazze konulu zirveye dair "Mısır’da varılan mutabakat, atılan imzalar tarihiydi. Hem Gazze, hem bölge, hem de Cumhurbaşkanımızın küresel liderlik rolünün tekrar ortaya konması için fevkalade önemliydi." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR"

Bakan Fidan, Gazze'deki anlaşmaya dair açıklamasında "Her şey bitmiş değil, her şey yeni başlıyor. Burada devam eden soykırımın durması, 2 milyon insanın karşı karşıya kaldığı çaresizliğin bir an önce son bulması, vatanlarından edilmelerinin önlenmesi, Filistin halkının tekrardan 2. Bir sürgün yaşamasının önüne geçilmesi bizim stratejik önceliklerimizdendi." dedi.

"BU SOYKIRIMI DURDURABİLİRİZ"

2008'de yaşanan savaşta da arabulucu olarak görev aldıklarını söyleyen Bakan Fidan "İlk Gazze Savaşından itibaren, 2008’de bizleri buna memur etmişti, arabuluculuk roller için hem Şam’a hem Kahire’ye gidiyorduk. Çıkardığımız derslerin en önemlisi şu, eğer kalıcı bir çözüm olmazsa, 2 devletli çözüm hayata geçmezse biz bugün bu savaşı durdurabiliriz, bu soykırımı durdurabiliriz ama bir müddet sonra 5-6 sene sonra, biz bu savaşı göreceğiz. İşgal ve zulüm devam ettiği sürece, bir karşı duruş bir direniş her zaman olacak. Uluslararası topluma biz bunu anlattık. Buna artık nihai olarak son vermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"BİZİM ROLÜMÜZ ARABULUCU ROLÜ"

Bakan Fidan ayrıca, Gazze'de yaşananlarla ilgili uyarıda bulunarak "İnsanlık vicdanı bunu taşıyamıyor. Eğer bu taşıyamama, sorumlu kişiler tarafından doğru düzgün bir eyleme dönüştürülüp bu zulme son verilmezse, bu daha sonra kendini başka şekilde gösterir. Daha büyük daha sıkıntılı konularla karşılaşabiliriz." diye konuştu.

Gazze'nin dünya için de önemli olduğunu vurgulayan Bakan Fidan "Savaşın işleyişini bildiğim için, orada kameraların önünden kaçırılan katliamın, infazın olduğunu düşünüyorum. Bu kadar şehidin kanının aslında günün sonunda bir rahmete dönüştüğü, bütün ezilenler için dünyada bir umut kaynağı, bir başkaldırış kaynağı olduğunu da görüyoruz. Bizim görevimiz bunu uygulanabilir siyasete dönüştürmek." dedi.

Türkiye'nin arabulucu rolüne işaret eden Bakan Fidan "Garantörlükle ilgili netleştirme yapmam gerekiyor. Bizim şu ana kadar oynadığımız rol, arabulucu rolü. Savaşın durdurulması için. Biz Filistin davasına olan desteğimiz, inancımız dolayısıyla onlar üzerindeki samimiyetimizi bu meselenin çözümü için kullandık. Önce ABD ile Müslüman ülkelerin anlaşması ve iki tarafın da samimi olduğu tarafa mevzuyu anlatması ve olabildiği kadar bir arada buluşturması gerekiyordu. Bizim oynadığımız rol arabulucu rolü." dedi.

Garantörlüğe ilişkin açıklamasına devam eden Bakan Fidan "Şu anda yapısallandırılmış, üzerinde karar kılınmış, görev tanımı, angajman tanımı belirlenmiş bir durum yok. Trump’ın barış planında 3 tane kurumsal mekanizmanın kavramı var. Görev gücü, Barış Konseyi ve İstikrar gücü. Bunların görev tanımları ve kompozisyonları konusunda erken tartışmalar sürüyor.

"FİİLİ GARANTÖR OLMA SORUMLULUĞUNU ALMAYA HAZIRIZ"

Biz şunu söylüyoruz garantörlükle ilgili, Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği yetki alanı şu:

Eğer Filistinlilerin de kabul edeceği bir anlaşma çıkarsa bizim üzerimize düşen görev neyse biz yapmaya hazırız. 2 Devletli çözüm hayata geçerse, biz fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız. Bunun altına her devlet giremez. Yeter ki 1967 sınırlarına dayalı bir devlet Filistinlilere verilsin." dedi.