Bakan Fidan'dan SDG mesajı: "Teröre artık veda etmeli"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Ankara'da bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
"SDG’YE YÖNELİK ENDİŞE HAKLI ÇIKTI"
Bakan Fidan'ın toplantıdaki açıklamalarından öne çıkan mesajlar şu şekilde:
- Halep’teki saldırılar SDG’nin asıl niyetini ve SDG’ye yönelik endişeyi haklı çıkardı.
- SDG teröre artık veda etmeli, elindekileri koruma ısrarı Suriye’nin önünde engel.
- Bizim bölgesel istikrar ve barış dışında bir hedefimiz yok. Suriye, Amerika ve İsrail arasında yürütülen görüşmeleri bölgenin lehine, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına olacak şekilde neticelenmesini temenni ve teşvik ediyoruz. Gerektiğinde müdahil olmaktan çekinmiyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin olmaması lazım.
-
"SDG DEMEK Kİ BAŞKA YERDEN TALİMAT ALIYOR"
- SDG unsurlarının Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden çekilmesi, bu mahallelerin ağır silahlardan arındırılması, hükümetin görev ve sorumluluklarını şehrin tamamında yerine getirebileceği bir ortamın hayat bulması suretiyle, Halep'teki durumun normalleşmesini temenni ediyoruz.
- SDG direniyor, demek ki başka yerlerden talimat alıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum