HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Fidan'dan SDG mesajı: "Teröre artık veda etmeli"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kolu olan SDG için "Teröre artık veda etmeli" dedi. Bakan Fidan, Halep'teki son gelişmelere yönelik önemli mesajlar verdi.

Bakan Fidan'dan SDG mesajı: "Teröre artık veda etmeli"
Hazar Gönüllü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Ankara'da bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan dan SDG mesajı: "Teröre artık veda etmeli" 1

"SDG’YE YÖNELİK ENDİŞE HAKLI ÇIKTI"

Bakan Fidan'ın toplantıdaki açıklamalarından öne çıkan mesajlar şu şekilde:

  • Halep’teki saldırılar SDG’nin asıl niyetini ve SDG’ye yönelik endişeyi haklı çıkardı.
  • SDG teröre artık veda etmeli, elindekileri koruma ısrarı Suriye’nin önünde engel.
  • Bizim bölgesel istikrar ve barış dışında bir hedefimiz yok. Suriye, Amerika ve İsrail arasında yürütülen görüşmeleri bölgenin lehine, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına olacak şekilde neticelenmesini temenni ve teşvik ediyoruz. Gerektiğinde müdahil olmaktan çekinmiyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin olmaması lazım.

  • "SDG DEMEK Kİ BAŞKA YERDEN TALİMAT ALIYOR"

  • SDG unsurlarının Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden çekilmesi, bu mahallelerin ağır silahlardan arındırılması, hükümetin görev ve sorumluluklarını şehrin tamamında yerine getirebileceği bir ortamın hayat bulması suretiyle, Halep'teki durumun normalleşmesini temenni ediyoruz.
  • SDG direniyor, demek ki başka yerlerden talimat alıyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayınpeder damadını katletti: Cezası belli oldu!Kayınpeder damadını katletti: Cezası belli oldu!
İstanbul girişi ve Bursa'da korku dolu anlarİstanbul girişi ve Bursa'da korku dolu anlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.