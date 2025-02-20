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  4. Bakan Fidan, Güney Afrika'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Bakan Fidan, Güney Afrika'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

20.02.2025 21:45
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da gerçekleşen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Güney Afrika'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreç değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.

Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreci değerlendirdi, bu çerçevede son dönemde yapılan görüşmeleri ele aldı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan Sergey Lavrov
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