Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü! İsrail'in bölgede artan saldırganlığının yarattığı riskler değerlendirildi

Bakan Fidan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17'nci BRICS Liderler Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki iş birliği başlıkları ele alındı.

İsrail'in bölgede artan saldırganlığının yarattığı riskler değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan’daki durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

(DHA)