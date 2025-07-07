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Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü! İsrail'in bölgede artan saldırganlığının yarattığı riskler değerlendirildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü! İsrail'in bölgede artan saldırganlığının yarattığı riskler değerlendirildi
Begüm Özkaynak

Bakan Fidan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17'nci BRICS Liderler Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki iş birliği başlıkları ele alındı.

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü! İsrail in bölgede artan saldırganlığının yarattığı riskler değerlendirildi 1

İsrail'in bölgede artan saldırganlığının yarattığı riskler değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan’daki durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Hakan Fidan dışişleri bakanı
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