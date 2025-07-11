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Bakan Fidan: "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli bir adım atılmıştır"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bugün, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir" dedi.

Bakan Fidan: "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli bir adım atılmıştır"

Bakan Fidan, ‘terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir.

Bakan Fidan: "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli bir adım atılmıştır" 1

"TEYAKKUZDA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır. Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum. KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

11 Temmuz 2025
11 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan Terörsüz Türkiye
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