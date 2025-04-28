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Bakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Bogdan-Martin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin'i Ankara'da kabul etti.

Bakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Bogdan-Martin ile görüştü

Bakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Hakan Fidan
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