Bakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Bogdan-Martin ile görüştü

Bakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır