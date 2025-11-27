HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Fidan, yarın Almanya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'un daveti üzerine yarın Almanya'ya ziyarette bulunacak.

Bakan Fidan, yarın Almanya'ya gidecek

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Almanya'yı son olarak 14-17 Şubat tarihlerinde Münih'te düzenlenen '61'inci Münih Güvenlik Konferansı' nedeniyle ziyaret eden Bakan Fidan, 17 Ekim'de Alman mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Bakan Fidan'ın yarınki ziyaret kapsamında, Almanya'daki Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın Alman mevkidaşı Wadephul ile gerçekleştireceği görüşmelerde, üst düzey ziyaretlerle ivme kazanan Türkiye-Almanya ilişkilerinde istişare ve diyalog mekanizmalarının çalışmalarını sürdürmelerinin önemini vurgulaması, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı biçimde güçlenmesinden duyulan memnuniyeti ifade etmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

Fidan'ın ayrıca Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Vize Serbestisi Diyaloğu’nun ilerletilmesi ve Türkiye’nin AB’nin sanayi stratejisine dahil edilmesi başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerine dair beklentileri paylaşması, Türkiye ile AB arasında daha güçlü, kurumsallaşmış ve karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği geliştirilmesi gerektiğini kaydetmesi ve bu kapsamda, Türkiye ile AB arasında stratejik diyaloğun canlandırılması hususundaki yapıcı açıklamalardan duyulan memnuniyeti ifade etmesi öngörülüyor.

UKRAYNA, GAZZE VE SURİYE GÜNDEMDE OLACAK

Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının tüm taraflarca kabul edilecek adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceğinin altını çizmesi ve son dönemde bu yönde atılan adımlara katkı sunmaya hazır olduğunu yinelemesi, İsrail’in Gazze'de sağlanan ateşkesi baltalamaya yönelik eylemlerine izin verilmemesi gerektiğini kaydetmesi, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çabalar ve temaslar hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcular birbirine girdi! Polis havaya ateş açmak zorunda kaldıKuyumcular birbirine girdi! Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
Araç sürücülerine "Beyaz sirke kullanın" önerisiAraç sürücülerine "Beyaz sirke kullanın" önerisi

Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.