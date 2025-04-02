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Bakan Göktaş, Berlin'de gurbetçilerle buluştu

02.04.2025 20:34
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesine katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Berlin'de gurbetçilerle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesine katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşlıları ziyaret etti ve gençlerle buluştu. İlk olarak, Türk vatandaşlarına hizmet veren bir yaşlı bakım merkezini ziyaret eden Bakan Göktaş, burada karşılaştığı yaşlı vatandaşlarla sohbet etti. Yaşlılar, Göktaş’ı alkışlarla karşılarken, Bakan Göktaş da geçmiş bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdiğini belirten Göktaş, yaşlılarla keyifli sohbet gerçekleştirdi.

GENÇLERLE BULUŞTU

Bakan Göktaş, daha sonra Berlin Büyükelçiliği Kançılarya Binası'nda Almanya'da yaşayan Türk gençleriyle buluştu. Gençlerle tek tek tanışan Göktaş, yurt dışında büyüyüp eğitim aldığını ve Türkiye'ye hizmet etmek için yurda döndüğünü söyledi. Göktaş, ülkesine hizmet etmenin kendisi için 'gurur verici' olduğunu belirterek, yurt dışındaki gençlerin de kendileriyle gurur duymalarını istedi. Gençlere, yurt dışında yaşamanın önemli bir tecrübe olduğunu ve farklı imkanlar sunduğunu anlatan Göktaş, gençlerin kendilerini yalnız hissetmemelerini ve Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Ayrıca, Almanya'da yaşayan gençlere, bulundukları ülkenin dilini öğrenmenin önemine dikkat çekerek, Türkçeyi unutmamaları ve düzgün kullanmaları gerektiğini vurguladı. Gençlerle uzun süre sohbet eden Bakan Göktaş, onların sorularını da yanıtladı.

Ziyaretin ardından Bakan Göktaş'a, Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ve Berlin Başkonsolosu Okan Şanlı da eşlik etti. Bakan Göktaş'ın Berlin'deki programı, Türk vatandaşlarıyla kurduğu sıcak diyaloglar ve gençlere verdiği ilham verici mesajlarla büyük ilgi gördü.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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