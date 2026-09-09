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Bakan Göktaş, Hakkari’de şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşmasında bir araya geldi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecinde terörün olmadığı, barışın ve istikrarın hakim olduğu, el birliğiyle Türkiye Yüzyılı'nı kurma yolundaki hedeflere kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, "Terörsüz Türkiye, huzurun, bereketin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir Türkiye demektir." dedi.

Bakan Göktaş, bir dizi program için bulunduğu Hakkari’de düzenlenen “Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması” programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Göktaş, bugün bu topraklarda huzur içinde yaşanıyorsa bunun aziz şehitlerin kahramanlıkları ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde olduğunu ifade etti.

Bakan Göktaş, Hakkari’de şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşmasında bir araya geldi 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde savunma sanayisinde önemli yatırımlar yapıldığını, ülkeye huzur ve istikrarın geldiğine dikkati çeken Göktaş, şöyle konuştu:

“Savunma sanayi alanında yatırımlarımızla huzur içerisinde bugün bir aradayız. Ancak bundan sonraki süreçlerde, Terörsüz Türkiye sürecinde terörün olmadığı, barışın istikrarın hakim olduğu el birliğiyle Türkiye Yüzyılını kurma yolundaki hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye, bizi birbirimize düşürenlerin kahrolduğu bir projedir. Çünkü terör ancak bazı ülkeleri mutlu eder. Terör acı getirir. Terör hüzün getirir. Terör ekonomiyi yok eder. Evlatlarımızın hayallerini yok eder. Anneleri gözü yaşlı bırakır, hanelerin içine ateş düşürür. Terörsüz Türkiye, huzurun, bereketin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir Türkiye demektir.”

Bakan Göktaş, Hakkari’de şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşmasında bir araya geldi 2

Göktaş, bu sürece şehit ailelerinin duaları, destekleri ve vefakar duruşları sayesinde gelindiğini ifade ederek, şehit ailelerinin hassasiyetlerinin sürecin her aşamasında dikkate alındığını kaydetti.

Bakan Göktaş, Hakkari’de şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşmasında bir araya geldi 3

Şehit ailelerinin temsilcilerinin ve şehit derneklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon çalışmalarında dinlendiğini belirten Göktaş, şehit ailelerinin hassasiyetlerinin rapor ve çalışmalara yansıdığını vurguladı. Göktaş, “Şehit ailelerimiz terörden çok çekti. Terörsüz Türkiye'yi en çok şehit ailelerimiz arzuluyor. Bir daha bu topraklar şehit vermesin istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Hakkari’de şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşmasında bir araya geldi 4

Terörün olmadığı bir ortamda istihdam ve ekonomik imkanların artacağını dile getiren Göktaş, gençlerin geleceğe güvenle bakacağını ve başka illere göç etmek zorunda kalmayacağını söyledi.

“SİZLERE SUNDUĞUMUZ TÜM HİZMETLERİ BİR VEFA VE MİNNET BORCU OLARAK GÖRÜYORUZ”

Göktaş, devletin şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, “Bunu bir görev olarak değil, bir vefa borcu olarak görüyoruz. Sizlere sunduğumuz tüm hizmetleri bir vefa ve minnet borcu olarak görüyoruz. Devlet yanınızda. Bunu her zaman yapmaya devam edecek. Dün şehitlerimizin ailelerinin, emanetlerinin nasıl başımızın üstünde yeri varsa bundan sonraki süreçte de her zaman yerleri başımızın üstüdür. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Bakan Göktaş, Hakkari’de şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşmasında bir araya geldi 5

Şehit yakınları ve gazilere yönelik yapılan düzenlemeleri de anlatan Göktaş, bu düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı'nın desteğiyle hayata geçirildiğini hatırlattı.

Bakan Göktaş, Hakkari’de şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşmasında bir araya geldi 6

Türkiye’nin güçlü duruşunu şehit aileleri, gaziler ve milletin desteğiyle sürdürdüğünü belirten Göktaş, “En önemlisi gerçekten Terörsüz Türkiye, milletimizin bize emaneti, milletimizin arzusu. Bundan sonraki süreçlerde de el birliğiyle huzurun hakim kılınacağı, ekonomik güce daha da kavuştuğumuz, huzurun, istikrarın, barışın ve hakkaniyetin sürdüğü bir Türkiye’yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Mahinur Özdemir Göktaş
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