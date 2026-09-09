HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Beynin gizemini çözen keşif! Tek bir düşünce nasıl oluşuyor?

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, saniyenin onda biri kadar süren kısa elektrik patlamalarının, beynin birbirinden en uzak bölgelerini aynı ritimde eşitleyerek parça parça bilgileri tek bir düşünceye dönüştürdüğünü gösterdi.

Beynin gizemini çözen keşif! Tek bir düşünce nasıl oluşuyor?

Bilim insanları tanıdık bir sima ile karşılaşıldığında isim, yer ve anıların beynin ayrı loblarında işlenmesine karşın nasıl kesintisiz tek bir hatıraya dönüştüğünü araştırdı. California Üniversitesi San Diego araştırmacıları, dirençli epilepsi tedavisi gören 35 hastanın beynine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla 1373 nöronun elektriksel aktivitesini kaydetti.

Hafıza testleri sırasında 'dalgalanma' adı verilen, saniyede 90 titreşime ulaşan ve saniyenin sadece onda biri kadar süren yüksek frekanslı ritmik elektriksel patlamalar takip edildi.

‘22 SANTİMETRE UZAKLIKTAKİ HÜCRELER AYNI ANDA ATEŞLENİYOR’

Araştırmada, söz konusu dalgalanmaların beynin birbirine en uzak noktalarında ve her iki yarım kürede eş zamanlı tetiklendiği tespit edildi. Ortak ritmin yakalanmasıyla aralarında 22 santimetreye kadar mesafe bulunan nöronların eş zamanlı sinyal iletme olasılığının yüzde 30 ila 49 arttığı belirlendi.

‘NÖRONLARIN EŞ ZAMANLI ÇALIŞMASI BİLGİ AKIŞINI SAĞLIYOR’

Farklı bölgelerdeki hücrelerin senkronize çalışmasını değerlendiren araştırmanın başyazarı Dr. Ilya Verzhbinsky sürece ilişkin, “Eş zamanlı ateşlenen nöronlar, beynin veriyi birleştirme gücünü temsil eder. Bir bölgede görsel kimlik çözümlenirken diğer bölgede isme dair kayıtlar tutulur. Oluşan ritmik uyum, en uzak noktalar arasında anlık bir hat açarak hücrelerin ortak bir ekip gibi hareket etmesine olanak tanıyor” ifadelerini kullandı.

‘HAFIZA GÜÇLENDİKÇE RİTİM HIZLANIYOR’

Araştırmacılar, beynin farklı noktaları arasındaki ritmik bağın tek bir komuta merkezine bağlı olmadığını belirtti. Uzmanlara göre bu durum, bir salondaki insanların hiçbir işaret almadan aynı anda ve aynı ritimde alkış tutmaya başlamasına benziyor.

Hafıza yükü arttıkça eş zamanlı sinyallerin sıklığının da yükseldiğini aktaran bilim insanları, bu mekanizmanın sağlıklı beyinlerdeki işleyişini incelemeyi ve hafıza bozukluklarının tedavisinde yeni bir hedef olup olamayacağını araştırmayı sürdüreceklerini bildirdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump’tan 3 kadın danışmanına servet değerinde hediye!Trump’tan 3 kadın danışmanına servet değerinde hediye!
Oto tamirhanesinde korkunç olay! 13 yaşındaki çırak hayatını kaybettiOto tamirhanesinde korkunç olay! 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Beyin araştırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran açıkladı: ABD'nin Ürdün’deki üslerine füze saldırısı

İran açıkladı: ABD'nin Ürdün’deki üslerine füze saldırısı

Vanlı Kara Haydar tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Vanlı Kara Haydar tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir

Herkes sakat olduğunu sanıyordu! Okan Buruk açıkladı: Oynayabilir

Mezarlığını paylaştı! "Teşhis için yanına girdiğimizde..."

Mezarlığını paylaştı! "Teşhis için yanına girdiğimizde..."

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

400 bin TL ihtiyaç kredisi faizi banka banka belli oldu

400 bin TL ihtiyaç kredisi faizi banka banka belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.