Bakan Göktaş'tan Güngören'de öldürülen Atlas'ın ailesine taziye ziyareti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güngören'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyarette bulundu. Bakan Göktaş, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti.

Bakan Göktaş'tan Güngören'de öldürülen Atlas'ın ailesine taziye ziyareti

Güngören'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyarette bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti.

Bakan Göktaş tan Güngören de öldürülen Atlas ın ailesine taziye ziyareti 1

'AİLEMİZİN YANINDAYIZ'

Sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Göktaş, "İstanbul'da acımasızca hayattan koparılan evladımız Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başsağlığı dileklerini ileterek ailemizin yanında olduğunu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti. Bakanlık olarak, bu zor süreçte hem hukuki hem de psikososyal destek mekanizmalarımızla ailemizin yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla birlikte büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Atlas evladımızın mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mahinur Özdemir Göktaş Atlas Çağlayan
