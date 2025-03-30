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Bakan Güler, Barbaros Şehitliği'ni ziyaret etti

30.03.2025 21:01
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bakan Güler, Barbaros Şehitliği'ni ziyaret etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Çanakkale'de, Barbaros Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakarak dua eden Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, daha sonra Deniz Müzesi'ni gezdi" denildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Yaşar Güler
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