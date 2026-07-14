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Bakan Güler'den 15 Temmuz mesajı! "Terörsüz Türkiye hedefi, yalnızca bir güvenlik politikası olarak değerlendirilmemeli"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz'un yıl dönümü ve FETÖ ile mücadele hakkında mesajlar verirken 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de açıklama yaptı.

Bakan Güler'den 15 Temmuz mesajı! "Terörsüz Türkiye hedefi, yalnızca bir güvenlik politikası olarak değerlendirilmemeli"
Mehmet Hazar Gönüllü

Bakan Güler'in açıklamaları şöyle:

  • FETÖ başta olmak üzere devletimizin varlığına kasteden tüm yapılanmalarla mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde aynı kararlılıkla sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hainlerden arındırıldıktan sonra çok daha güçlü, ve daha yüksek bir operasyonel kabiliyete ulaşmış, caydırıcılığı yüksek bir güç haline gelmiştir.
  • Terörsüz Türkiye hedefi, yalnızca bir güvenlik politikası olarak değerlendirilmemelidir. Bu hedef evlatlarımızın geleceğe umutla baktığı, anaların gözyaşının dindiği, kardeşliğin güçlendiği, huzurun kökleştiği ve aydınlık yarınlara duyulan güvenin daha da pekiştiği güçlü bir Türkiye idealidir.
  • 15 Temmuz 2016 da böylesine tarihi bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz gecesi asil milletimiz zorlu bir imtihandan geçmiş devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihimizin en anlamlı destanlarından birini yazmıştır.
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Yaşar Güler
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