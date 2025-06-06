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Bakan Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla Mehmetçikle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda görev yapan askerlerle bir araya geldi.

Bakan Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla Mehmetçikle bir araya geldi

Bayram namazını Zafer Camii’nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve Vali Musa Işın ile birlikte eda eden Bakan Güler, namazın ardından Mehmetçiklerle bayramlaştı. Programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Mehmetçiğin vatan sevgisi, azmi ve fedakârlığına vurgu yapıldı. Namaz sonrası askerlerle tek tek bayramlaşan Bakan Güler ve Vali Işın, Mehmetçiklerle sohbet ederek moral verdi. Vali Musa Işın, gösterdikleri ilgi ve nezaketten dolayı Bakan Güler ve beraberindeki komutanlara teşekkür etti.

BAKAN GÜLER’DEN VALİ IŞIN’A NEZAKET ZİYARETİ

Bakan Güler, Vali Işın’ı da makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Güler, daha sonra Vali Işın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarete Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Kütahya il protokolü de katıldı. Görüşmede Kütahya’nın genel durumu ve güvenlik konuları ele alınırken, Vali Musa Işın nazik ziyaretlerinden ötürü Bakan Güler ve beraberindeki heyete teşekkür etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Yaşar Güler
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