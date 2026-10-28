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Bakan Gürlek, Bakan Çiftçi ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bira araya gelerek, DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımlar görüşüldü.

Bakan Gürlek, Bakan Çiftçi ile bir araya geldi

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siber dolandırıcılarla devletimizin bütün imkanlarıyla mücadele edeceğiz. İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezinin kurulmasına yönelik hazırlıkları, mevzuat çalışmalarını ve Bakanlıklarımız arasındaki iş birliklerini değerlendirdik. Siber dolandırıcılıkla mücadelede şüphelilerin yakalanması kadar, suçtan elde edilen haksız kazançların izinin sürülmesi ve mağdurların haklarının korunması da büyük önem taşımaktadır.

Bakan Gürlek, Bakan Çiftçi ile bir araya geldi 1

BAKAN GÜRLEK, BAKAN ÇİFTÇİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Dolandırıcılık yoluyla elde edilen haksız kazançların kısa sürede farklı banka hesaplarına, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılması, mağduriyetlerin giderilmesini zorlaştırmaktadır. DOLUNAY Projesi ile yapay zeka destekli analizler sayesinde, şüpheli para hareketlerinin anlık olarak tespit edilmesini, hukuki süreçler çerçevesinde bu hareketlere hızla müdahale edilmesini ve suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasının önlenmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, Bakan Çiftçi ile bir araya geldi 2

GÜNDEM DOLUNAY PROJESİ

Bakan Çiftçi’ye teşekkür eden Bakan Çiftçi, "Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, MASAK ve bankacılık sistemimiz arasındaki koordinasyonu güçlendireceğiz. Suç gelirlerinin takibini ve gerekli adli tedbirlerin uygulanmasını hızlandırarak adaletin tesisi, kamu düzeninin korunması ve milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için ortak mücadelemizi sürdüreceğiz. Güçlü iş birlikleri için İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ediyorum. Tıpkı sokaklarımızda suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede olduğu gibi, siber dünyada da dolandırıcılık şebekelerine göz açtırmayacağız! Suçun işlendiği yer neresi olursa olsun, devletimizin bütün imkânlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Gürlek, Bakan Çiftçi ile bir araya geldi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dolunay Akın Gürlek Mustafa Çiftçi
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