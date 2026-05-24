Bakan Gürlek: "Ceza infaz sistemi toplumsal uyumu ve yeniden kazanımı önceleyen bir anlayışla güçlendirildi"

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümlülerin madde bağımlılığına karşı farkındalık kazanmalarının, mesleki beceriler edinmelerinin ve sosyal hayata daha güçlü şekilde hazırlanmalarının hedeflendiğini ifade etti.

BAKAN GÜRLEK'TEN TOPLUMSAL UYUMU VE YENİDEN KAZANIM MESAJI

Bu alanda tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Gürlek, ceza infaz kurumlarında yürütülen rehberlik ve psikososyal destek faaliyetleriyle bireylerin yalnızca bugünlerinin değil, geleceklerinin de yeniden inşa edilmesine imkan sağlandığını vurguladı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıklı bir toplum ve güçlü bir infaz sistemi hedefi doğrultusunda adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır