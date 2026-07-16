Bakan Gürlek'ten Ahbap Derneği soruşturması için net mesaj: "Her kuruşun hesabı verilmeli"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi. Bakan Gürlek'in gündeminde FETÖ, uyuşturucu, yasa dışı bahisle mücadeleden suça sürüklenen çocuklar hakkında TBMM'ye sunulan yasa teklifine dek birçok başlık vardı. Gürlek, Türkiye'nin gündemindeki Ahbap Derneği soruşturması üzerinden de çarpıcı bir mesaj verdi.

"SOKAKLARI SUÇ ÖRGÜTLERİNE BIRAKMAYIZ"

Bakan Gürlek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Adalete olan toplumsal güveni zedelemeyi, yargının tarafsızlığına gölge düşürmeyi ve hâkimlerimiz ile savcılarımız üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşımın sonuç vermesine izin vermeyeceğiz.

Uyuşturucu büyük bir suç yapılanmasıdır. Kirli ticareti yürütenlere karşı mücadele sürecek.

Sokak çeteleriyle mücadelede kararlıyız. Sokakları suç örgütlerine bırakmayız. Mal varlıklarına yönelik kapsamlı soruşturma yürütülüyor.

'FETÖ İLE MÜCADELE' MESAJI

FETÖ ile mücadelemiz kesintisiz devam edecektir. Soruşturmalarda rehavete yer verilmemelidir.

Yasa dışı bahis aileleri yıkıyor, organize suç örgütlerine finansman sağlıyor. Hedefimiz suçun finansal kaynaklarını kurutmak.

'SSÇ' DÜZENLEMESİ

Amacımız çocuklarından yeniden suça sürüklenmesini önlemek.

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'AHBAP DERNEĞİ' SORUŞTURMASI

Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine kararlılıkla sahip çıktığının göstergesidir. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret veya unvan kanunların, bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun hesabı verilebilmelidir.

Yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir.