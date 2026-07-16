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Haluk Levent böyle tutuklandı! Görüntüler ortaya çıktı; '80 milyon TL' iddiasına yanıt

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Mehmet Hazar Gönüllü

Tutuklanan şarkıcı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in yeni ifadesi ve tutuklandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Levent, ifadesinde 80 milyon lira iddiasına da yanıt verdi.

Türkiye AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmayı ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in tutuklanmasını konuşmaya devam ediyor. Haluk Levent ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

LEVENT: "80 MİLYON TL ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU YAPILDI"

İki ayrı soruşturmada verdiği ifadelerde Levent'in suçlamaların tamamını reddettiği öğrenildi.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Levent, “Derneğin tek kuruşuna dokunmadım, 80 milyon TL üzerinden algı ve kumpas operasyonu yapıldı" dedi.

Levent, AHBAP'tan şansi menfaat sağladığı iddialarını da reddetti.

Haluk Levent böyle tutuklandı! Görüntüler ortaya çıktı; 80 milyon TL iddiasına yanıt 1

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AHBAP DERNEĞİNE YÖNELİK SORUŞTURMADA 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Haluk Levent böyle tutuklandı! Görüntüler ortaya çıktı; 80 milyon TL iddiasına yanıt 2

Tutuklanan isimler şöyle:

"Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay."

TUTUKLANMA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Haluk Levent'in tutuklandığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.

Haluk Levent böyle tutuklandı! Görüntüler ortaya çıktı; 80 milyon TL iddiasına yanıt 3

Haluk Levent böyle tutuklandı! Görüntüler ortaya çıktı; 80 milyon TL iddiasına yanıt 4

Haluk Levent böyle tutuklandı! Görüntüler ortaya çıktı; 80 milyon TL iddiasına yanıt 5

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Haluk Levent böyle tutuklandı! Görüntüler ortaya çıktı; 80 milyon TL iddiasına yanıt 6

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından buradan bırakılırken, 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

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Haluk Levent Ahbap Derneği
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