Bakan Gürlek'ten Bahçeli'ye teşekkür mesajı: "Devam edeceğiz"

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür edip "Milletimizin adalet beklentisini karşılamak üzere azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.

BAKAN GÜRLEK'TEN TBMM VE HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Bakan Gürlek paylaşımında şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında şahsıma yönelik ifade ettiği destek ve temennileri için teşekkür ediyorum.

Adalet hizmeti, milletimize karşı taşıdığımız ortak bir sorumluluktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin saygınlığına ve hukuk devletinin temel ilkelerine bağlı kalarak görevimizi ifa edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin adalet beklentisini karşılamak üzere azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP'ye yüklenirken bakanlar Gürlek ve Çiftçi'yi tebrik etmişti. İşte Bahçeli'nin o sözleri:

"Geçtiğimiz hafta çarşamba günü yapılan yemin merasiminde TBMM'nin saygınlığına leke düşüren müfsit ve müflis CHP zihniyetini ayıplıyor, haddinizi bilin diyorum. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi ayrı ayrı tebrik ediyor, tam desteğimizle birlikte başarılar diliyorum."