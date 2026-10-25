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Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: "Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin, "Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez. Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: "Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır"

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon soruşturmalarında önceliklerinin iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunması ve adaletin eksiksiz tecellisi olduğunu belirtti.

"GÖNÜLLÜ İADE, HUKUKİ SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda fon soruşturmalarında fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrımı hassasiyetle gözettiklerini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasalarına duyulan güveni korumak, vatandaşlarımızın hak ve birikimlerini güvence altına almak ve hukuka aykırı kazançları ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen soruşturmaları titizlikle takip ediyoruz. Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacaktır. Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez.

Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu kapsamda iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılma biçimi titizlikle incelenecek, ilgili kişi ve işlemler hakkındaki iddialar da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuken değerlendirilecektir."

Bakan Gürlek ten fon soruşturması açıklaması: "Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır" 1

"ADALETİN EKSİKSİZ TECELLİSİ İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ"

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemek ve iyi niyetli yatırımcıların haklarını güvence altına almak amacıyla, soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirleri uygulandığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Elde edilecek yeni bilgi, belge ve deliller doğrultusunda, hukuki şartların oluşması halinde ilgili adli makamlarca ilave mal varlığı tedbirleri de uygulanacaktır. İlgili kurumlarla koordinasyon içinde, soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması, mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin eksiksiz tecellisi için kararlılıkla çalışacağız."

Bakan Gürlek ten fon soruşturması açıklaması: "Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır" 2

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek fon soruşturması
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