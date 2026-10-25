Veliler dikkat! Bakanlık o boya setini toplattı!

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocukların kullanımına sunulan ürünlere yönelik incelemeler devam ediyor.

Yapılan kontroller sonucunda, zincir mağazaları bulunan bir markanın "Tablo fırça ve sulu boya seti" isimli ürününde kimyasal risk tespit edildi.

Çocuk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen ürün, yapılan değerlendirmelerin ardından güvensiz olarak sınıflandırıldı.

SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Bakanlık, söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, zincir mağazaları olan bir markanın 'Tablo fırça ve sulu boya seti' kimyasal risk taşıması nedeniyle güvensiz bulunmuştur. Ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve toplatılmasına karar verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir."

GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN LİSTESİNE ERİŞİLEBİLİYOR

Bakanlık, vatandaşların güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri resmî internet sitesi üzerinden inceleyebileceğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu ürünlere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır