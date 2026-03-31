Bakan Gürlek'ten şehit Kiraz için anma mesajı: "Yargı kurumlarını hedef alan hiçbir saldırı amacına ulaşamayacak"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andığı konuşmasında "Yargı kurumlarını hedef alan hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" mesajı verdi.

Bakan Gürlek, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı Anma Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

Gürlek, konuşmasında "Adalet teşkilatı tehdide boyun eğmez" deyip "Tarih bize şunu açıkça göstermiştir; terörle hiçbir hedefe ulaşılamamıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek "Çağlayan Adliyesi başta olmak üzere yargı kurumlarını hedef alan hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır. Devlet, vakarını en zor zamanlarda gösterir" şeklinde konuştu.

Öte yandan sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akın Gürlek merhum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 11 yıl önce görevinin başında, adaletin tecellisi için mücadele ederken hain bir terör saldırısı sonucu şehit olduğunu anımsattı.

Cumhuriyet Savcısı Kiraz ile birlikte o gün demokratik hukuk devletinin temel sütunlarından biri olan adalet teşkilatının da hedef alındığını ifade eden Gürlek, adaletin kutsal bir emanet olduğu bilincini kuşanan meslektaşlarının, teröre karşı mücadelesini hukuk içinde kalarak azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu emaneti canı pahasına taşımış olan Mehmet Selim Kiraz’ın duruşu bugün de adalet teşkilatımızın ortak vicdanında yaşamaktadır. Merhum şehidimize kastedenlere, bu alçak eylemin emrini verenlere ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm karanlık odaklara karşı mücadele azmimizi bir kez daha yineliyoruz. Başta Şehit Mehmet Selim Kiraz olmak üzere, adalet yolunda görev yaparken şehadete yürüyen tüm yargı mensuplarımızı ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

