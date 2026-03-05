HABER

Bakan Gürlek’ten Sultangazi etkinlik çadırı ziyareti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sultangazi Etkinlik Çadırında ilçe sakinleriyle bir araya gelerek Ramazan coşkusuna ortak oldu. İlçe sakinleriyle bol bol sohbet eden Bakan Gürlek, toplumsal huzurun teminatının adalet duygusu olduğunu vurguladı.

Melih Kadir Yılmaz

11 ayın Sultanı Ramazan’da Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ağırladı. Bakan Gürlek, Belediye Başkanı Dursun ile ilçedeki çalışmalar ve projeler üstüne verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Bakan Akın Gürlek ve Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İstanbul 2 Nolu Barosunun iftarına katıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek; İlçe sakinlerinin “Aile Sıcaklığında Ramazan” geçirmesi için kurulan, her akşam birbirinden renkli faaliyetlerin olduğu Ramazan Etkinlik Çadırı’na geçerek Sultangazililerle bir araya geldi. Bakan Gürlek ve Belediye Başkanı Dursun ile karşılaşan ilçe sakinleri bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Bakan Gürlek, özellikle minik misafirleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

İyilik Kumbarası’nda biriken iyilikler, her akşam olduğu gibi çocukların ismiyle birlikte okundu. Çocukların günlük hayatta yaptıkları iyilik, ‘İyilik Kumbarası’nda karşılık buldu. İyilikler, bisiklet ile ödüllendirildi. Çocukların bisikletlerini Bakan Akın Gürlek takdim etti. Ardından alanı gezen Bakan Gürlek, atölye etkinliklerine katılan ailelerle sohbet etti.

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Toplumsal huzurun teminatının adalet duygusu olduğuna işaret eden Bakan Gürlek, “Adalet Bakanlığı olarak adalet terazisinin şaşmaması içindir. Bizim sorumluluğumuz hukukun herkese eşit uygulanması içindir. Benim Adalet Bakanlığımda hukukun herkese eşit uygulandığını göreceksiniz. Kim mağdursa beni bulsun. Kapım her zaman açık... Toplumsal huzurumuzu kalıcı kılacak şey adalet duygusudur. Bu mübarek ay kalplerimizi yumuşatsın, dilimizi güzelleştirsin, saflarımızı sıklaştırsın, sofralarımızı bereketlendirdiği gibi inşallah ülkemizin de yarınları bereketlensin.” dedi.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVLERİ YAPIYORUZ, YAPMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Ramazan’ın tüm güzel duygularını birlikte paylaşıyoruz. Etkinlik Çadırımızda Sevilen isimleri komşularımızla buluşturarak “Aile Sıcaklığında Bir Ramazan” geçiriyoruz. Hemşehrilerinin dertleriyle dertlenen, Ramazan’ı güzel geçirmemizde katkısı olan Sivil toplum Kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sultangazi’nin herhangi bir köşesinde bir garip varsa ve biz bundan haberdar değilsek sorumluluk bize aittir. Bizler belediye olarak üzerimize düşen görevleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

