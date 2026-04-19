Bakan Gürlek: "Yıl içinde açılan dosya sayısından daha fazlası karara bağlanıyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhuriyet başsavcılıklarından yüksek yargı organlarına kadar yargı teşkilatının tüm kademelerinde görev yapan kıymetli yargı mensuplarımızın özverili çalışmaları sayesinde, yıl içerisinde açılan dosya sayısından daha fazlası karara bağlanmakta; yargı süreçlerinde etkinlik ve verimlilik artmaktadır" dedi.

Bakan Gürlek: "Yıl içinde açılan dosya sayısından daha fazlası karara bağlanıyor"

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet teşkilatımızın fiziki ve teknik kapasitesini güçlendirirken, adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan personelimizin çalışma koşullarını da kararlılıkla iyileştiriyoruz. Cumhuriyet başsavcılıklarından yüksek yargı organlarına kadar yargı teşkilatının tüm kademelerinde görev yapan kıymetli yargı mensuplarımızın özverili çalışmaları sayesinde, yıl içerisinde açılan dosya sayısından daha fazlası karara bağlanmakta; yargı süreçlerinde etkinlik ve verimlilik artmaktadır. 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında yüzde 151,3 temizleme oranına ulaşılmış; bu başarı, yargılamaların makul sürede tamamlanması adına önemli bir eşik olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

'REFORM İRADEMİZİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Gürlek, "Adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulması hedefimiz doğrultusunda idari ve yapısal düzenlemelerimizi hayata geçirmeye devam ediyor; vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşıma gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma' vizyonu doğrultusunda, reform irademizi güçlü bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek: "Yıl içinde açılan dosya sayısından daha fazlası karara bağlanıyor" 1

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

