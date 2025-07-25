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Bakan Kurum: "4 ildeki orman yangınında 87 bağımsız birim hasar aldı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’daki orman yangınlarında 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Kurum: "4 ildeki orman yangınında 87 bağımsız birim hasar aldı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’da meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

87 BAĞIMSIZ BİRİMDE HASAR

Kurum paylaşımında, ekiplerin yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladığını belirterek, şu ana kadar, Karabük’te 56, Bilecik’te 16, Sakarya’da 12, Antalya’da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Kurum paylaşımında, “Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Murat Kurum
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