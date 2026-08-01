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Bakan Kurum AHBAP soruşturmasıyla ilgili konuştu: "Gerçekler er ya da geç ortaya çıktı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan yeni kent meydanı, 118 dükkandan oluşan Kahramanmaraş Toptancılar Sitesi ve diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Bakan Murat Kurum AHBAP soruşturmasıyla ilgili, "Gerçekler er ya da geç ortaya çıktı. Kimin millet için kimin kendi için çalıştığı gün gibi aydınlandı" dedi.

Bakan Kurum AHBAP soruşturmasıyla ilgili konuştu: "Gerçekler er ya da geç ortaya çıktı"
Mustafa Fidan

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası yeniden yapılanma kapsamında tamamlanan Kent Meydanı, Toptancılar Sitesi ve çevre yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı.

Bakan Kurum AHBAP soruşturmasıyla ilgili konuştu: "Gerçekler er ya da geç ortaya çıktı" 1

BAKAN KURUM'DAN AHBAP AÇIKLAMASI

Törende konuşan Bakan Kurum, AHBAP Derneği soruşturmasıyla ilgili olarak, "O gün birileri felaketin karşısında ellerini ovuşturdu. Acının dinmesini değil, devletin tökezlemesini beklediler. 'Devlet yok' dediler. Onların her 'Yapamazsınız' sözüne karşı bir temel attık" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum AHBAP soruşturmasıyla ilgili konuştu: "Gerçekler er ya da geç ortaya çıktı" 2

"DEVLETİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEDİLER 'DEVLET YOK' DEDİLER"

Bakan Kurum, şunları söyledi;

"Biz bu şehirlerin yeniden ayağa kalkacağına, daha enkazın tozu dağılmadan inandık.

O gün birileri felaketin karşısında ellerini ovuşturdu. Acının dinmesini değil, devletin tökezlemesini beklediler. “Devlet yok” dediler.

Peki devlet yoktu da, depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının ilk temellerini kim attı?

Devlet yoktu da 4 bin köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı, 500 bin konutu kim yaptı?

Onların her “Yapamazsınız.” sözüne karşı bir temel attık!

İşte gerçekler er ya da geç ortaya çıktı. Kimin millet için kimin kendi için çalıştığı gün gibi aydınlandı."

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Anahtar Kelimeler:
Ahbap Derneği çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
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