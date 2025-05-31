Bakan Kurum'dan CHP'ye 'şaibeli kurultay' göndermesi! 'Milletimiz haddini bildirecektir'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya gitti. AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kurum, burada toplanan vatandaşlara hitap etti. Memleketi Konya’nın vefanın şehri olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “Konya; vatana millete on binlerce hayırlı evlat yetiştiren; öğretmen bir şehirdir. Bu şehir davamızın sarsılmaz kalesidir. Konya’nın bu duruşuna layık olmak için canla başla mücadele ediyoruz. Ne yapıyorsak bu aziz milletimizin hayır duasını almak için yapıyoruz” diye konuştu.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN TEMİNATI AK PARTİ’DİR”

Bakan Kurum, AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın 81 ilde tüm kadrolarıyla vatandaşa hizmet ettiğine dikkat çekerek, “Anadolu'yu karış karış geziyor, şunu çok açık ve net bir şekilde görüyorum; 81 ilimizde emin olun AK Parti’mizden ve Cumhur İttifakı’mızdan başka dertlenen, çalışan ve koşan başka bir teşkilat yoktur. Hamdolsun AK Partimiz güvenin adresi olmaya devam ediyor; çünkü bu millet şunu çok iyi biliyor; güçlü Türkiye’nin teminatı AK Parti’dir, Cumhur İttifakı’dır, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE DÖNEMİNİN KAPILARINI HEP BİRLİKTE AÇIYORUZ”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı liderliğinde ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin gerçeğe dönüştüğüne vurgu yapıp şu sözleri sarf etti:

"Güçlü Türkiye için yepyeni bir aşamaya geçiyoruz. Yarım asırdır mücadele ettiğimiz terör belasından kurtuluyor; ‘Terörsüz Türkiye’ döneminin kapılarını hep birlikte açıyoruz. Göreceksiniz ‘Terörsüz Türkiye’ 86 milyon vatandaşımızın tamamının refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülke haline getirecek. Bununla beraber sivil anayasamızı da yaptığımızda ekonomimiz, savunma sanayimiz, şehirlerimiz daha da güçlenecek. AK Parti teşkilatları olarak bu tarihi süreçte sorumluluğumuz her zamankinden daha da fazla. Her şeyden önce Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duracağız"

“CUMHURBAŞKANIMIZ, YERYÜZÜ MAZLUMLARININ TEK UMUDUDUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk milletinin yegane temsilcisi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “Bizim liderimiz her kararını milletle birlikte alan, milletinin arkasında duran, milletiyle arasında ‘kara sevda’ olan bir liderdir. Liderimizi siyasete sokan da onu bu şerefli makama yıllarca tutan da getiren de sevdalısı olduğu aziz milletimizdir. Türk milletinin yegane temsilcisi olan Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda yeryüzü mazlumlarının tek umududur, küresel çetelerin tek düşmanıdır” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZ CHP YÖNETİMİNE YİNE HADDİNİ BİLDİRECEKTİR”

“Herkes görecek ki bu aziz millet ilk seçimlerde 40 yıl önce olduğu gibi yine sandığın başında, güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı'nı, Cumhurbaşkanımızı destekleyecektir” ifadesini kullanan Bakan Kurum şöyle devam etti:

"Milletimiz şaibeli kurultaylarla anılan bu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine her zaman olduğu gibi yine haddini bildirecektir. Bu CHP yönetimi buraya da geldi değil mi? Konya'mıza geldiler. Ne yaptılar? Konya'ya bindirilmiş kıtalarla geldiler, senaryoyu kendileri yazdılar, kendileri oynadılar. Konya’mıza tek bir tutarlı yanı olmayan sözlerle iftira attılar. Konyalı kardeşlerim bunlara inanır mı? İnanmadılar. Utanmadan, sıkılmadan “Günü kurtaralım da yarın ne olursa olsun” diye yalanlar söylediler. Konya’dan; siyasetin günübirlikçilerine sesleniyorum. Siz önce, bu meydanlardan bu millete verdiğiniz sözleri tutacaksınız sonra Konya’ya laf atacaksınız. Siz; belediyecilikte dünya markası olan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yanından bile geçemezsiniz. AK Parti vizyonunu bırakın hayata geçirmeyi hayal bile edemezsiniz. Bilin ki; ne yapsanız fayda etmeyecek, tıpkı bir saman alevi gibi sönüp gideceksiniz



“BİZ GÜNÜ DEĞİL YÜZYILLARI KURTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ama bizim meşalemiz, umutlarımız yanmaya, yeşermeye devam edecek, bizim liderimiz arkasında dimdik duran bu teşkilatıyla birlikte o büyük yürüyüşüne devam edecek. Bu CHP’li iftira lobisinin yüzüne, doğrunun, hakikatin şamarını vurmaya devam edecek. Sadece bugünü değil, yüzyılları kurtarmaya, mücadele etmeye devam edecek. Mazlumların yanında, zalimlerin karşısında bundan sonra da durmaya devam edecek. Peki, biz ne yapacağız? Dava arkadaşları olarak, liderimizin yükünü alacağız. Omuzlarımızda o yükü hissederek teşkilatlarımızla kardeşlerimizle birlikte her ilimize koşacağız"

“SÖZ TUTMAK NASIL OLURMUŞ DEPREM BÖLGESİNDE GÖSTERECEĞİZ”

Bakan Kurum, deprem bölgesinde verilen sözlerin kararlılıkla yerine getirildiğine işaret etti ve şunları aktardı:

"Biz milletimize bir söz verdik; deprem bölgesini tamamen ayağa kaldıracağız. Yılsonuna kadar 453 bin yuvayı teslim edeceğiz. Bir ülke büyüklüğündeki bu projelerin sözünü vermek ve bu kadar kısa sürede sözünü tutmak nasıl olurmuş başta bu muhalefete ve sonra tüm dünyaya göstereceğiz. Depremin üzerinden 2 yıl geçti 201 bin konutu alnımızın akıyla alın terimizle vatandaşlarımıza teslim ettik. Şimdi oraya hiç giremiyorlar. “Siz bu işleri yapamıyorsunuz” diyemiyorlar. “Siz bu işleri beceremiyorsunuz” diyemiyorlar. Yalanla, iftirayla yine aynı polemik siyasetine devam. Ama onlar ne yaparsa yapsın biz milletimize olan sözü tutacağız. Şartlar ne olursa olsun üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki işlerimizi bitirir bitirmez, deprem tehdidi altındaki İstanbul’a ve 81 ilimize bu bilgiyi bu tecrübeyi, bilgiyi yayacağız.



“TÜRKİYE YÜZYILI’NA EN ÇOK GAZZE’MİZİN İHTİYACI VAR”

Bakan Kurum konuşmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın da umudu olduğunu vurgulayarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Şunu asla unutmayacağız! Türk beklenendir; Türkiye, umut edilendir. Türkiye Yüzyılı’nı tüm insanlık beklemektedir. Türkiye Yüzyılı’na en çok da Gazze’mizin ihtiyacı var. Biz, bu zulme karşı asla geri durmadık, bundan sonra da durmayacağız. Bir adım bile geri atmayacağız. Tüm yüreğimle söylüyorum; Karabağ’da, Libya’da ve Suriye’de nasıl Türk Dolunayı bir gece ansızın başladıysa; Filistin’de de o beklenen şafak sökecek. O beklenen güneş doğacaktır"