Bakan Kurum'dan depremzede Yusuf ve dedesine ziyaret

Adıyamanlı Abdullah Çelik, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde babası Abdurrahman Çelik, kızı Berrin Güzeldemirci, torunu Nilsu Güzeldemirci, diğer kızının çocukları Muhammed, Elif ve Berat Karataş, bir diğer kızı Merve Çelik, gelini Melahat Çelik ve yeğeni İsmail Çelik’i kaybetti. Çelik’in tek tesellisi o zaman 40 günlük olan ve yıkılan binanın enkazında beşiği içinde uyurken bulunan torunu Yusuf Berk oldu. Çelik’in kimseden destek almadan büyüttüğü torunu Yusuf Berk Güzeldemirci şimdi 3,5 yaşında. Dede-torun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman İndere’de inşa edilen evlerinde birlikte yaşıyor.

'DEVLETİM YUSUF GİBİLERİNE ÇOK BAKIYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman programı kapsamında Abdullah Çelik'in evine konuk oldu. Ziyarette Bakan Kurum, Yusuf Berk ile oyun oynadı, getirdiği hediyeleri birlikte açtı. Dede Abdullah Çelik ile sohbet eden Bakan Kurum, "Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayırlı olsun dilekleri var. Sizler zor günler geçirdiniz. Allah razı olsun senden; Yusuf’a sahip çıktın. En azından baba sevgisini senden aldı. İyi ki dedesi var iyi ki devleti var" dedi. Abdurrahman Çelik ise "Sizlerin sayesinde; Allah devlete zeval vermesin. Devletim Yusuf gibilerine çok bakıyor. Devlet güçlü oldu mu her şey olur" yanıtı verdi.

'BİR YUSUF'A SAHİP ÇIKMIŞIM ÇOK MU'

Bakan Kurum’un 'Sen Yusuf’a sahip çıkıyorsun ya Allah razı olsun senden' sözlerine karşılık veren Çelik, 'Siz de devlete sahip çıkıyorsunuz. Ben bir Yusuf’a sahip çıkmışım çok mu ki' dedi. Devletin tüm imkanlarının daima vatandaşın yanında olacağına dile getiren Bakan Kurum, "Siz huzurlu olun, mutlu olun. Yusuflarımız yeniden gülsün. Çocuklarımız şimdi parklarda neşeyle oynuyor hamdolsun. Bu bizim için şereflerin en büyüğü. Abdullah abi, Yusuf’a babalık yapıyor, analık yapıyor. Zor günler yaşadık. Birbirimize destek olacağız, hep birlikte üstesinden geleceğiz. İnşallah rabbim cennetinde buluşturacak sizleri. Allah sabır versin" diye konuştu.

'EVLER YAPILINCA TESELLİ ALDIK'

Bakan Kurum, Adıyaman’da tamamlanan inşa seferberliği ile ilgili, "Bir söz verdik; dedik ki; 'Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldıracağız. Eskisinden daha güzel, temiz daha yeşil olacak.' Bugün hamdolsun bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Abdullah Çelik ise "Bu evler yapılınca, devlet bize sahip çıkınca biz bir teselli aldık" dedi.

Bakan Kurum, Adıyaman programı kapsamında yenilenen şehir meydanını dolaştı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.