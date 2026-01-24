HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bakan Kurum'dan Elazığ depremi için anma mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sivrice depreminin üzerinden 6 yıl geçti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Rabbimden ülkemizi bir daha böyle acılarla sınamamasını diliyorum” dedi.

Bakan Kurum'dan Elazığ depremi için anma mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabı üzerinden Elazığ depreminin meydana geldiği saat olan 20.55’te paylaşım yaptı. Bakan Kurum paylaşımda, “Sivrice depreminin üzerinden 6 yıl geçti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Rabbimden ülkemizi bir daha böyle acılarla sınamamasını diliyorum. Yaşadığımız acıyı unutmadan, Elazığ’ı daha dirençli, daha güçlü bir şehir hâline getirdik. 25 bin 978 konut ve iş yerini hak sahiplerine teslim ederek güvenli yaşam alanları oluşturduk. 81 ilimizin tamamını afetlere dirençli hale getirene dek çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da kafede yangınDiyarbakır’da kafede yangın
Yüksekova’da buzlu yolda mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardıYüksekova’da buzlu yolda mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.