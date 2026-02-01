Bakan Kurum'dan 'Habib-i Neccar Camii' paylaşımı! "Yeniden ibadete açıldı"

Bakan Kurum sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası yıkılan Habib-i Neccar camiiyle ilgili bilgi verdi.
Bakan Kurum'un paylaşımı şu şekilde:
"'Evimi değil, camimi merak ettim.'
Çünkü Habib-i Neccar Antakya’nın kalbiydi.
Çok şükür yeniden ibadete açıldı.
Hatıralar, dualar ve umutlar eskisi gibi yine bu kubbenin altında buluşuyor."
