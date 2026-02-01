HABER

Bakan Kurum'dan 'Habib-i Neccar Camii' paylaşımı! "Yeniden ibadete açıldı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Habib-i Neccar Camii'nin yeniden ibadete açıldığını duyurdu.

Bakan Kurum'dan 'Habib-i Neccar Camii' paylaşımı! "Yeniden ibadete açıldı"
Doğukan Akbayır

Bakan Kurum sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası yıkılan Habib-i Neccar camiiyle ilgili bilgi verdi.

Bakan Kurum dan Habib-i Neccar Camii paylaşımı! "Yeniden ibadete açıldı" 1

BAKAN KURUM'DAN PAYLAŞIM

Bakan Kurum'un paylaşımı şu şekilde:

"'Evimi değil, camimi merak ettim.'

Bakan Kurum dan Habib-i Neccar Camii paylaşımı! "Yeniden ibadete açıldı" 2

Çünkü Habib-i Neccar Antakya’nın kalbiydi.

Çok şükür yeniden ibadete açıldı.

Bakan Kurum dan Habib-i Neccar Camii paylaşımı! "Yeniden ibadete açıldı" 3

Hatıralar, dualar ve umutlar eskisi gibi yine bu kubbenin altında buluşuyor."

