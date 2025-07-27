Bakan Kurum'dan orman yangını açıklaması! "104 birim ağır hasarlı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi.

Kurum açıklamasında şunları ifade etti:

"Hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık.

İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik.

Karabük’te 59,

Sakarya’da 12,

Bilecik’te 16,

Uşak’ta 9,

Antalya’da 3 olmak üzere 68’i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız."