Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e 'Ziya' göndermesi! "Nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine yanıt veren Bakan Kurum, "Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Kurum'un açıklamasından satır başları:

"Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de, belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da…

Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan.

İnsanın ağzı açık kalıyor.

Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kendisine şifa diliyorum."