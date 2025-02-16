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  4. Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e 'Ziya' göndermesi! "Nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan"

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e 'Ziya' göndermesi! "Nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.02.2025 18:50
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Bakan Kurum, "Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e 'Ziya' göndermesi! "Nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine yanıt veren Bakan Kurum, "Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Kurum'un açıklamasından satır başları:

"Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de, belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da…

Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan.

İnsanın ağzı açık kalıyor.

Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kendisine şifa diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Murat Kurum
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