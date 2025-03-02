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  4. Bakan Kurum duyurdu: Adana Ceyhan’da TOKİ afet konutları tamamlandı! Ceyhanlı depremzede: “Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum”

Bakan Kurum duyurdu: Adana Ceyhan’da TOKİ afet konutları tamamlandı! Ceyhanlı depremzede: “Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum”

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.03.2025 13:31
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ceyhanlı depremzede Ceylan Gök’ün “Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum” sözlerini alıntılayarak, “Adana Ceyhan’da da TOKİ ile yaptığımız afet konutlarımızı tamamladık” dedi.

Bakan Kurum duyurdu: Adana Ceyhan’da TOKİ afet konutları tamamlandı! Ceyhanlı depremzede: “Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden zarar gören Adana’da da inşa ve ihya çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TOKİ, Ceyhan ilçesindeki Mithatpaşa Mahallesi’nde 3 etap olarak başlattığı 1357 afet konutunun tamamının inşasını bitirdi.

ADANA CEYHAN TOKİ (5)

BAKAN KURUM: VATANDAŞLARIMIZ YUVALARINA KAVUŞUYOR

Mithatpaşa Mahallesi’ndeki yeni evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahibi Ceylan Gök’ün “Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum” sözlerini alıntılayarak, “Adana Ceyhan’da da TOKİ ile yaptığımız afet konutlarımızı tamamladık” açıklamasını yaptı.

ADANA CEYHAN TOKİ (7)

KAĞIDA ÇİZDİĞİ EV GERÇEK OLDU

Görüntülerde yer alan depremzede Ceylan Gök hayal ettiği eve kavuşma hikayesini şöyle anlattı: Benim yıllar önce yazdığım bir kağıt var, hala bende durur. O kağıda üç artı bir, kileri olan bir ev yazıyorum. Güney cepheli olsun diyorum. Şu anda o evde oturuyorum şükürler olsun. Normal şartlarda imkansız bir şeyi başardılar. Depremin senesi dolmadan evin anahtarını aldım. Burası tamamen hayal ettiğim gibi…

MUKTEBER YALTIR – HAK SAHİBİ 2

“İNANCIMIZI BOŞA ÇIKARMADILAR”

Mukteber Yaltır ise bir yıl dolmadan konutlarına yerleştiklerini ifade etti: Devlet, eve taşınana kadar 1 yıl kiralarımızı ödedi. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Sıcacık evim. Çevremiz de çok güzel. Parklarımız, çocukların oyun alanı çok güzel yapıldı. Yalnızca konutu yapıp bırakmadılar. Çevre düzenlememizi yaptılar, yeşillikler ektiler; çamlar, çiçekler... Her şey tam yapıldı. Cumhurbaşkanımız bize söz verdi, tabi ki sözünde de durdu. İnancımızı boşa çıkarmadılar.

ADANA CEYHAN TOKİ (8)

"İLK DEFA RAHAT BİR UYKU ÇEKTİK”

Hak sahibi Cemile Belgin Göbel de sevincini, “Evleri ve inşaatların yapımını gördükçe mutlu oluyorduk. Bir ümit, burada da bizim evimiz olacak diye ümitleniyorduk tabi ki. Buraya geldiğimizde, ilk defa kafamızı yastığa koyup sabaha kadar rahat bir uyku çektik. Bina ve yer çok güzel seçilmiş” cümleleriyle paylaştı. Göbel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum’a da teşekkürlerini ileterek, “Devletimiz her zaman yanımızdaydı” dedi.

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“DEPREME DAHA DİRENÇLİ KENTLER İNŞA EDİYORUZ”

TOKİ İnşaat Mühendisi ve Uygulama Uzmanı Mustafa Oğuz Avcı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Murat Kurum, vatandaşlarımıza söz verirken aynı zamanda bize de talimat vermiş oluyor. Biz de o talimatları yerine getirmek için burada hummalı bir çalışma yürüttük. 7 gün 24 saat esaslı çalışıyoruz. Bölgede bir ticari alan inşaatı bir de cami yapımı sürüyor. Depreme daha dirençli kentler inşa ediyoruz. İşte bu konutlarımız da onların bir örneği olacak. Burada zemin iyileştirme yaptık. Bölgenin mimarisine uygun, demografik yapısına uygun konutlar inşa ettik. Zemin+4 katı geçmeyecek şekilde yaptık. Sosyal donatılar oluşturduk. Burada amacımız depremzedelerin acılarını bir nebze unutturmak oldu.

ADANA CEYHAN TOKİ (10)

ADANA CEYHAN TOKİ (12)

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Anahtar Kelimeler:
deprem TOKİ Adana Ceyhan çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
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