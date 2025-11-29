HABER

Bakan Kurum: Konaklarımızda mahalle kültürü olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 500 mahalle konağına ilişkin, "'Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi'nde, 500 bin sosyal konuta 500 mahalle konağı yapılacak. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından mahalle konaklarının detaylarını, "'Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" mesajıyla paylaştı. Görüntülerde; Toplu Konut İdaresi'nin yalnızca konut inşa etmeyeceği, mahalle kültürünü yeniden canlandıracak mahalle konaklarını da yapacağı belirtildi. Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı, kafeterya, aile sağlığı merkezi, anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhane yer alacak. Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak şekilde planlanan proje ile mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarında da aynı imkanların bulunması amaçlanıyor.

'MAHALLE KÜLTÜRÜNÜN YAŞAMASINI ÖNEMSİYORUZ'

Bakan Kurum, bir televizyon programında yaptığı açıklamada mahalle konaklarını şöyle anlattı: "Biz bu projede öncelikli olarak mahalle kültürünün, komşuluk ilişkisinin yaşamasını önemsiyoruz. 500 konuta düşecek şekliyle 500 tane de mahalle konağı yapacağız. Camisi, okulu orada vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal donatı olacak. Yaklaşık 500 metrekare içinde taziye evi olacak. Vatandaşımızın iyi gününde, kötü gününde orayı kullanabileceği bir toplanma mekanı, nişan merasiminin yapılabileceği, orada düğünle ilgili belki söz işlerinin yapabileceği bir mekan olacak. İçinde 500 aile sağlığı merkezi olacak. Yine ailelerimizin çocuklarını bırakabilecekleri gündüz bakımevi olacak. Emekli vatandaşlarımız, ev hanımı kardeşlerimiz el sanatları üretim merkezinde faaliyetler yapabilecekler. Spor salonumuz olacak. Yani lüks bir sitede olması gereken ne varsa hepsinin içinde barındırıldığı bir yer olacak. Misafirhanemiz bulunacak. Bu ne için? 1+1, 2+1 daireler yapıyoruz ya annesi babası misafirliğe gelmek istedi. Oradan rezervasyon yapacak. Ve orada ailesini misafir edebilecek."

Bakan Kurum: Konaklarımızda mahalle kültürü olacak 2

