Bakan Kurum müteahhitleri bizzat uyardı: "24 saat çalışmazsanız ben de gereğini yaparım!"

11 ilde 6 Şubat depremlerinin yarası sarılmaya devam ediyor. Malatya da konut yapımının sürdüğü illerimizden biri. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremzedeleri ziyaret edip devam eden çalışmaları inceledi.

"24 SAAT ÇALIŞMAZSANIZ GEREĞİNİ YAPARIM"

Bakan Kurum'un burada müteahhitlerle diyaloğu ses getirdi. "2 şantiye de 24 saat çalışacak" diyen Bakan Kurum, "Çalışacaksınız, hak edişinizi yapacaksınız, ertesi gün paranızı alacaksınız. Bura bitecek. Çalışmazsanız ben de gereğini yaparım" diye uyardı.

"GECE DE ADAM ÇALIŞACAK GÜNDÜZ DE"

Kurum, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bitirin, biz de size neye destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Buraları bitirin, her iskelede adam olacak. 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı, şu’su, bu’su bitecek. Toplantı yapmayın, iş yapın. Gece de adam çalışacak gündüz de."