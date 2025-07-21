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Bakan Kurum müteahhitleri bizzat uyardı: "24 saat çalışmazsanız ben de gereğini yaparım!"

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Hazar Gönüllü

6 Şubat depremlerinde derin yara alan illerimizden Malatya'da konut yapımı sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Kurum müteahhitleri net bir dille uyardı. Müteahhitlere "24 saat çalışacaksınız" diyen Bakan Kurum "Çalışmazsanız ben de gereğini yaparım" ifadesini kullandı.

11 ilde 6 Şubat depremlerinin yarası sarılmaya devam ediyor. Malatya da konut yapımının sürdüğü illerimizden biri. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremzedeleri ziyaret edip devam eden çalışmaları inceledi.

"24 SAAT ÇALIŞMAZSANIZ GEREĞİNİ YAPARIM"

Bakan Kurum'un burada müteahhitlerle diyaloğu ses getirdi. "2 şantiye de 24 saat çalışacak" diyen Bakan Kurum, "Çalışacaksınız, hak edişinizi yapacaksınız, ertesi gün paranızı alacaksınız. Bura bitecek. Çalışmazsanız ben de gereğini yaparım" diye uyardı.

Bakan Kurum müteahhitleri bizzat uyardı: "24 saat çalışmazsanız ben de gereğini yaparım!" 1

"GECE DE ADAM ÇALIŞACAK GÜNDÜZ DE"

Kurum, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Bitirin, biz de size neye destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Buraları bitirin, her iskelede adam olacak. 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı, şu’su, bu’su bitecek. Toplantı yapmayın, iş yapın. Gece de adam çalışacak gündüz de."

Bakan Kurum müteahhitleri bizzat uyardı: "24 saat çalışmazsanız ben de gereğini yaparım!" 2

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya Murat Kurum konut
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