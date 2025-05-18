Bakan Kurum 'piknik sepetini kapan gelsin' diyerek duyurdu! İmrahor Vadisi Millet Bahçesi açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı TOKİ tarafından hayata geçirilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için yeni bir adres oldu. 188 bin 203 metrekarelik proje alanına sahip millet bahçesinde 57 bin 863 metrekarelik yeşil alan, 22 bin 615 metrekarelik yaya yolu, 135 araçlık otopark gibi olanaklar bulunuyor. 3 farklı köprü, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun alanları ve fitness sahaları ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin.



İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor. 🌳🛝🚲 pic.twitter.com/b7hjULC2vT — Murat KURUM (@murat_kurum) May 18, 2025

“PİKNİK SEPETİNİ KAPAN GELSİN”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İmrahor Vadisi Millet Bahçesi’nin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor” dedi.

5 BİN 54 AĞAÇ DİKİLDİ

TOKİ Peyzaj Mimarı Sedat Yüceses, millet bahçesi kapsamında farklı türlerde 5 bin 54 ağaç dikildiğini ve yeşil alan çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Ziyaretçilerden Emin Baştak, "Çocuklu olanlar için çocuk parkı var. İnsanlar çocuklarıyla, eşleriyle gelsinler, keyiflerini sürdürsünler. Gürültüden, trafikten, bağırtıdan tamamen uzaklaşıyorsunuz. Manzara güzel" dedi. Öznur Özen ise “Mis gibi temiz havada keyifli vakit geçirecek çok güzel bir alan yapmışlar.

Bisikletini alan da gelsin, çocuğunu alan da… Şehrin içinde şehre bir nefes oluyor. Çok güzel yapmışlar" diye konuştu. Neslihan Koç, millet bahçesini sosyal medyada gördüklerini belirterek, “Bir gidelim, görelim dedik. Gayet güzel olmuş. Çok beğendik. Böyle alanlara çok ihtiyaç vardı. Umarım devamı gelir” şeklinde konuştu. Ahmet Yıldız da “Özellikle böyle alanların düşünülüp yapılması bizim için çok çok önemli. Çünkü evlatlarımızı düşünüyoruz. Yaşadığımız yerden, şehrin keşmekeşinden kaçıp gidebileceğimiz yerler arıyoruz” ifadelerini kullandı.